源生罪丨陳紫萱面對影帝任達華不怯場　選年齡距離大演員做兄妹有原因

▲ 《源生罪》

演而優則編的新晉編劇岑尚哲早前應電影《源生罪》獲第15屆澳門國際電影節最佳編劇獎，而電影公司乘勢發放該片終極版預告，揭示更多懸疑未明的劇情重點。

《源生罪》終極版預告由女主角陳紫萱的角色雪兒出發，離家15年後返港，一宗殺人案件再度喚起她的遺憾，想要追查當年母親的死因卻如同困在夢境與現實之間，寸步難行。長期病患的母親，可曾被視為這個家庭的負累？她是死於重病，抑或死於他殺？

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▲ 《源生罪》

點出親情寬恕包容

同父異母的大哥樊博權（任達華 飾）反覆否定母親是遭人殺害，雪兒憑著零碎的記憶似乎可斷定二哥樊承天（張建聲 飾）不是好人，契哥柳聶民（吳卓羲 飾）卻又苦苦勸告她不要再查下去…… 。

失智老鄰居吳浣儀一句：「一家人呀，邊有隔夜仇！」點出親情的寬恕包容，加上預告片末已故資深演員曾江飾演癌症病人所說的一段心底話：「有些季節錯過了就追不回來。最應該珍惜的，就是一家人相聚在一起的時間。能成為一家人，是緣份。」

一語道破親情的可貴，感染力足以由戲內延伸到戲外，啟發了女主角之餘也勢必觸動許多觀眾的心靈。

▲ 《源生罪》

新人陳紫萱表現佳

任達華在片中飾演心理學教授，有兩個同父異母的弟妹。從小到大都在家中承擔著父親的角色及責任，全力關顧最小的妹妹的身心，甚至不惜與弟弟起衝突，全因為他懷著重大秘密。

預告片中也有任達華衝向張建聲捏住他脖子的一個鏡頭，場面火爆。

▲ 《源生罪》

至於演同父異母兄妹的任達華與陳紫萱，由角色設定到實際年齡上的確頗有距離，導演岑嘉彥表示：「戲中的家庭關係確實是不尋常的，當中有同血緣、同父異母、亦有契兄弟妹關係，希望觀眾在觀看時隨着角色的步伐，去了解這家人箇中的故事。」

陳紫萱作為新人，面對全場好戲之人又是演藝前輩，也沒有怯場，多場情緒波動的戲份以及悠長獨白戲都應付自如，帶動觀眾也跟隨她投入劇情中。

而陳紫萱與任達華早前雙雙憑該片摘下美國舊金山國際新概念電影節最佳男女主角殊榮，同時《源生罪》更贏得最佳影片及最佳導演。

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