萬千星輝頒獎典禮2023丨陳星妤演純情舞女人氣急升　入行兩年首度提名最佳女配角

▲ 陳星妤入行兩年機會多多。

TVB小花陳星妤（Yvette）於2021年參選港姐入行，雖然最終八強止步，惟亦獲得公司給予不少機會，成為力捧對象。

除了主持節目，她亦有參與劇集演出，當中在《一舞傾城》演純情舞女「KK」首次擔正重戲份的角色，尤其遭繼父「霸王硬上弓」一幕令觀眾難忘，另外於桑拿室半裸大露背演出，盡騷白滑玉背，挑戰個人性感尺度，引起網民關注！

【香港人在北京】由演苦情KK到搞笑直播主戲路廣 陳星妤兩年間升呢為上位小花【多圖】

萬千星輝2023丨演純情舞女人氣急升

在劇中作為「萬國城最後一個處女」的Yvette，曾接受TOPick訪問透露作為新人獲得機會演出零舍感慨：「拍劇對於新人，需要更多時間和努力。我自覺有幸運因素，有幸試鏡之餘，很開心被選中。」

Yvette在《一舞傾城》有被掌摑的場口，她自爆全部要求對手真打，務求效果逼真：「我會容易入戲，所以被打的場面都叫他們真打，不過也明白這些戲份要靠自己的反應演出。」

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萬千星輝2023丨首度提名「最佳女配角」

作為新人首次擔任重戲份角色，表現不俗，同時她憑此劇為其在《萬千星輝頒獎典禮2023》首度提名「最佳女配角」，更打入十強，認真叻女。

難怪她在早前出席《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會時，激動落淚，並說：「好感恩今年好多機會畀咗我，有個角色畀大家記住咗，雖然個角色同我自己都好似，但係我都好感恩，大家喺我第一部劇集已經記住咗，睇到我嘅表現，多咗對我嘅認識。之後都好好彩，有其他劇集嘅拍攝，以新人嚟講都好感恩，有呢啲機會。我希望自己之後可以話畀大家知，我可以有多啲唔同嘅角色去挑戰。」

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萬千星輝2023丨由模特兒成演員

陳星妤於大學時期任兼職模特兒，修讀時裝設計的她畢業後於連卡佛、LMVH等大機構工作。在擔任兼職模特兒期間，陳星妤曾參與電視廣告和MV拍攝，因而培養出演藝的興趣。

慎重考慮數年後，巧合遇上公司裁員，成為了陳星妤入行的契機，於2021年透過參加港姐踏足幕前。當日，她在港姐競選雖然未能打入三甲，但現時演出劇集的機會，比同屆的冠亞季宋宛穎、梁凱晴、邵初還要多。

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