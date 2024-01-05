王雙駿首辦個人作品展　謝霆鋒+麥浚龍+柳應廷三歌手同台

▲ 《王雙駿 HATS ON 音樂會》即將舉行。

音樂製作人王雙駿首個個人作品展將於3月9日舉行，Carl叔叔邀得多位合作無間的歌手獻唱，其中包括謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及 The Duo Band。

王雙駿於1992年正式開始唱片監製的工作，期間合作過的歌手不計其數，對於是次演出陣容，Carl叔叔稱:「我識霆鋒時佢得十九歲，係個好『刺激』嘅人，完全唔理世俗眼光，喺我哋嘅創作入面，聽眾會感受到好多熱血嘅火花，睇住謝霆鋒由年少輕狂，慢慢發展出一種穩重，成為一個好全面嘅藝人。」

▲ 識霆鋒多年沒有在港開騷！

彼此識於微時

至於跟Juno，王雙駿同樣識於微時，他說：「而我識Juno嗰陣佢得十幾歲，咁多年嚟我哋傾偈嘅方式好特別，十句入面有八句都係『廢話』，但係呢啲默契會成為創作概念，我哋『鬥』天馬行空、『鬥』不著邊際，所以每首歌都會有唔同嘅驚喜。」

至於新生代歌手，Carl叔叔說：「最初收到邀請幫Jeremy（李駿傑）造歌嗰陣係特別興奮嘅，好欣慰對方終於有呢個機會，因為香港樂壇好耐冇出現過呢種『質地』嘅藝人，佢好知道自己想要咩，對監製嚟講係一件好幸福嘅事，Jeremy係其中一個我比較偏心嘅合作單位。」

▲ JER（柳應廷）會參與演出！

Carl叔叔續說：「而JER（柳應廷）就好似航行大海嘅水手，只會向前，永遠見唔到佢向後行，佢唔會隨風而擺，好知道自己希望呈現嘅音樂起係咩樣，同佢加埋小克創作嗰幾個系列，係我近年玩得最複雜但又最起勁嘅音樂企劃。」

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