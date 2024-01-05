過動症癱瘓丨ADHD患者面對新工作完全失去動力　精神科醫生：或有過動症癱瘓可從行為及藥物改善

▲ 「過動症癱瘓」是 ADHD患者常用的術語，描述他們因周圍發生的一切而感到難以克服的不知所措和脫軌的時刻。(iStock圖片)

「面對排山倒海的任務，我感覺被壓得喘不過氣來，最終我什麼都無法完成。同時我發現每一次要開始一項新任務或新工作，對我而言是非常大的挑戰，我完全失去動力，我是否患有 ADHD Paralysis？」

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以上是一位專注力不足/ 過度活躍症 （Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 患者的剖白，ADHD Paralysis的台灣中文翻譯是「過動症癱瘓」，這並不是醫學診斷，這也並不是醫學界定義的癱瘓。這個名詞是 ADHD患者常用的術語，它用來描述他們因周圍發生的一切而感到難以克服的不知所措和脫軌的時刻。ADHD Paralysis 的三種類型包括：精神癱瘓 (Mental Paralysis)、任務癱瘓 (Task Paralysis) 和選擇癱瘓 (Choice Paralysis) 。

Mental Paralysis是指一個人難以同時處理大量資訊、情緒或想法。這通常與感覺超負荷有關，當同時看到大量新資訊並且無法保留其中的一些資訊時，這會讓人感到不知所措。Task Paralysis是指一個人感到不知所措並在一長串待辦事項清單上拖延，這通常源於不知道該優先考慮什麼，並導致他們完全避免該任務或採取行動。Choice Paralysis是指當一個人被太多的選擇壓垮並被迫做出決定時，就會發生這種情況，可能會花很多時間思考每個選擇的所有潛在結果，這會阻止做出真正選擇。

我們大腦其中一種功能就是「執行能力」（Executive Function)，它能幫助我們做計劃、專注於任務和實現目標。研究指出假如腦部的執行能力出現問題，或腦內的一種傳遞物質多巴胺（Dopamine) 出現失調情況，這樣就有機會出現 ADHD 的症狀或 ADHD Paralysis 的現象。那麼有什麼方法去戰勝 ADHD Paralysis？

首先我們可以履行不同的行為治療，假如腦內充斥着太多的想法和情緒，這樣很容易跌落惡性循環，我們可以嘗試學習自我控制情緒，也可以選擇做一些靜觀練習，例如冥想、呼吸練習等，讓自己的心平靜下來，這樣就能增加處事的效能。假如面對堆積如山的任務，我們可以用紙筆將所有任務列出，然後將所有任務根據其重要性和急切性作出分類，然後排出優先次序，讓自己首先完成最重要和最急切的任務。在日常生活方面，我們可以嘗試變得有規律，將生活簡單化，每天有一個既定的時間表，讓平日的衣食住行減少不必要的選擇。

此外 ADHD 患者也可選擇藥物治療去改善其專注力不足的病徵，藥物方面包括中樞神經刺激劑 和非中樞神經刺激劑兩種，當然最理想的治療方法是雙管齊下，即是同時採用藥物治療加行為治療。假如出現類似 ADHD Paralysis的現象，切忌猶豫不決，應盡早尋找專業人士作出評估！

