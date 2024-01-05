  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 15:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死風險｜跨年航班起飛香港前　英航空少機艙內暈倒　乘客面前猝亡

都市病 13:43 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

跨年航班起飛香港前英航空少機艙內暈倒，乘客面前猝亡。

英國航空（British Airways）於除夕夜（2023年12月31日），發生機組人員機上猝死事件。英航一架原定從倫敦希思路機場（Heathrow Airport）飛往香港的航班，於準備起飛時，一名52歲男空中服務員突然暈倒地上；儘管當時機上有醫療背景的乘客馬上協助急救，最終空少仍返魂乏術，當場證實死亡。

最新影片:

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

綜合外媒報道，12月31日除夕夜當天，涉事的航班正準備起飛，當時所有乘客上已經悉數就座，艙門亦已鎖上。此時，一名52歲男空中服務員在機艙的尾端突然暈倒。機上其他人員馬上將情況通報，機長同時作緊急廣播，詢問機上是否有醫護人員可以幫忙。

一名曾接受急救訓練的乘客立即挺身協助。可惜的是，當警方和救護人員趕到時，該名空少仍然無法醒來，當場證實死亡。事後，涉事航班亦因為「醫療緊急情況」而取消飛行。英國航空相關人員為事件感到哀傷，接受訪問時表示：「在這個困難的時刻，我們的心與同事的家人和朋友同在。」

事實上，單單10日內，英航已發生2次空中服務員死亡事件。12月23日，英航另一名同樣52歲的男空中服務員，因沒準時到機場上班，同事後來於其入住的酒店房間中發現遺體，而該原定飛往倫敦的航班最後也被臨時取消。雖然航空公司並沒對外說明事件，不過有消息人士透露，2名死者生前都沒有健康問題，也都是有家室的男士，意外發生讓大家感到震驚和難以置信。

大部分猝死個案與心臟病有關

心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。心臟科專科醫生高耀鈞早前接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

點擊圖片放大
+6
+5

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+9
+8

6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 香港 英國 倫敦 心臟病

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌