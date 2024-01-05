猝死風險｜跨年航班起飛香港前　英航空少機艙內暈倒　乘客面前猝亡

▲ 跨年航班起飛香港前英航空少機艙內暈倒，乘客面前猝亡。

英國航空（British Airways）於除夕夜（2023年12月31日），發生機組人員機上猝死事件。英航一架原定從倫敦希思路機場（Heathrow Airport）飛往香港的航班，於準備起飛時，一名52歲男空中服務員突然暈倒地上；儘管當時機上有醫療背景的乘客馬上協助急救，最終空少仍返魂乏術，當場證實死亡。

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綜合外媒報道，12月31日除夕夜當天，涉事的航班正準備起飛，當時所有乘客上已經悉數就座，艙門亦已鎖上。此時，一名52歲男空中服務員在機艙的尾端突然暈倒。機上其他人員馬上將情況通報，機長同時作緊急廣播，詢問機上是否有醫護人員可以幫忙。

一名曾接受急救訓練的乘客立即挺身協助。可惜的是，當警方和救護人員趕到時，該名空少仍然無法醒來，當場證實死亡。事後，涉事航班亦因為「醫療緊急情況」而取消飛行。英國航空相關人員為事件感到哀傷，接受訪問時表示：「在這個困難的時刻，我們的心與同事的家人和朋友同在。」

事實上，單單10日內，英航已發生2次空中服務員死亡事件。12月23日，英航另一名同樣52歲的男空中服務員，因沒準時到機場上班，同事後來於其入住的酒店房間中發現遺體，而該原定飛往倫敦的航班最後也被臨時取消。雖然航空公司並沒對外說明事件，不過有消息人士透露，2名死者生前都沒有健康問題，也都是有家室的男士，意外發生讓大家感到震驚和難以置信。

大部分猝死個案與心臟病有關

心臟病和腦血管病是本港第二號殺手疾病，部分人第一次病發前可能不會出現任何徵狀，而忽略了患病的可能性。心臟科專科醫生高耀鈞早前接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。

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10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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