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【深圳Costco】1.12開業前入會年費67折　享免費視聽力檢查、車胎充氮氣

社會 13:24 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

（內地Costco官網截圖）

去年港人北上消費到山姆超市「掃貨」成為熱潮，美國大型連鎖超市Costco 深圳旗艦店將於1月12日開幕，開幕前入會年費即減100元（人民幣，下同）（約110港元），開通自動續費翌年會費減60元（約66港元）。成為Costco會員除了消費享有優惠，亦可享免費送上視力及聽力檢查服務，也提供汽車輪胎免費充氮氣的服務。

即日起至1月11日11時59分，辦理「深圳店」Costco會員卡，可享100元年費早鳥優惠，折實只需199元（約218港元），比山姆超市260元（約285港元）的普通會員更便宜，港人持香港身份證也可以申請。不過要留意，申請時要輸入內地電話號碼接收驗證碼，若沒有內地手機號碼，可前往位於深圳門市臨時辦卡處辦理會員申請。

Costco會員申請步驟

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Costco深圳店詳情

開業時間：2024年1月12日

營業時間：9時至21時

地址：廣東省深圳市龍華區民達路68號（新區大道與中環路交叉口西南200米）

會員適用門店：全球通用

會員限制：年滿18歲的個人可申請成為金星主卡會員，可得到一張主卡及一張免費家庭卡。

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記者：陳麗娜

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