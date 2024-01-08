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食用安全｜沖咖啡驚見蟻屍　拆開咖啡機揭被築蟻巢　港男：或3原因致入蟻

食用安全 08:00 2024/01/08

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

咖啡機竟變蟻巢！一名港男近日發現住所螞蟻變多，直至沖咖啡時沖出大量蟻屍，拆開咖啡機始發現裡面已成蟻巢。事主質疑早前將產品送修引致，或本身設計有問題，但向廠方要求免費更換新機被拒，決定將事件公開，惟網民反應兩極，有人質疑其住所環境不潔才是主因。

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該名男網民本周四（4日）在網上討論區「連登」發帖，表示1年多前購入一部大牌子咖啡機供兩老使用，使用9個月後因漏水寄回官方維修部，經維修後寄回來。然而維修3個月後，事主在最近一個月發現廚房明顯多了很多螞蟻，初時以為蟻「要過冬出嚟搵食」。

揭蟻咖啡機內築巢

直至近日事主家人稱沖出來的咖啡竟有很多蟻屍，始發現螞蟻圍著咖啡機活動，更見到有蟻沿住電線爬入去。事主本來打算拆開咖啡機用漂白水抹拭再晾曬2日繼續用，未料打開機件才發現裡面有大量螞蟻且築有蟻巢，電路板後住著螞蟻，令他直言「真係投降」，

「諗番起前幾日啲咖啡仲係喺呢部機度沖出嚟，即刻想嘔。」

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咖啡機有蟻3大原因

他形容蟻主要聚集在「水路」以外的地方，由於蟻的數量太多，他擔心會波及餐桌，只得狂噴漂白水和晾曬機器，但都未能完全清除，「仲係見到啲蟻都仲喺度行嚟行去，正式宣布部機救唔番」。對於咖啡機有蟻，事主形容擺放位置開揚，外傭亦有經常擦拭，一家人也是正常使用咖啡機、沒有加糖，一直都沒有問題，認為出現蟻的原因有三：

  • 1. 維修嗰陣做漏嘢冇封邊
  • 2. 本身部機個設計就係會入蟻，而當時維修嘅時候其實已經見到有蟻，但因為佢唔包清潔，所以整完漏水就咁直接還番畀我，個巢一路都喺度
  • 3. 分分鐘係佢整嘅時候入咗幾隻蟻入去先搞到咁

事主認為蟻的數量多到能築巢非常過分和離譜，遂致電客服投訴，對方稱維修時如發現有蟻應會通知他，並確認電器無問題才交還客人。至於有否封邊，客服人員回覆指「師傅一般都會封番實部機先交番畀客，所以都唔係佢問題」，並著事主等候一天，看公司有何處理方法。

不滿客服處理方法

翌日事主收到客服回覆，對方指不能替他拆機除蟻，只能提供「5折買新機」優惠，令他感到不滿，「我問佢係唔係理解唔到件事有幾恐怖同核突，而家竟然仲叫我補錢。佢拆番部機、清番畀我我都OK呀，但還番畀我3個月就叫我50%買新機? 仲要保養期內? 冇嘢吓化？」事主亦將相關照片和影片以電郵傳給對方，「叫佢問吓上面係咪覺得咁嘅情況佢哋係覺得正常，同埋marketing係咪唔介意我po啲相上網」。

事主又稱，昨日（4日）再收到客服回覆，對方指徵詢上司意見後，仍只能給予5折優惠，並否認「咖啡機有蟻」是廠方責任，「話還番部機畀我已經隔咗3個月，期間可以發生任何事。佢話如果當時我收機1個星期內就見到有蟻，都仲可能係佢哋問題，但隔咗3個月就唔會關佢哋事」。事主最後拒絕該解決方案，並在網上發文公開事件，揚言不會再使用該品牌咖啡機。

網民：免費加蛋白粉 VS 自己污糟邋遢

不少網民看到帖文後，揶揄咖啡機可免費添加蛋白粉，亦有人質疑涉事公司僅想隨便打發事主。然而也有網民認為，其住所環境本身不乾淨才是惹蟻主因，質疑「公審」只為獲得免費新機。

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