人群密集丨每逢佳節倍「恐慌」人多地方即抖不到氣　醫生拆解或患驚恐症

▲ 在人煙密集的地方，他們可能出現死去活來的感覺。(iStock圖片)

「我覺得有強烈的壓迫感，透不過氣來，我感到快要暈倒，身邊的人群可否散去，給予我一個呼吸空間！」以上是一位驚恐症患者的獨白。

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疫情過後香港逐漸復常，除了夜繽紛之外，剛剛的聖誕節有大批市民在尖東海旁欣賞燈飾，市民也外出倒數迎接2024年的來臨，每當過時過節，很多慶祝景點都會擠得水泄不通。但對於驚恐症患者，出入人來人往的地方竟然對他們是一大挑戰。

驚恐症 (Panic Disorder) 是焦慮症的一種，也是常見的精神疾患，通常患者會經歷無緣無故的恐慌突襲 (panic attack)。一般而言，患者是無法預計恐慌突襲在哪𥚃出現或何時發生，換言之，他們恐懼的就是恐懼本身。假如同時患有驚恐症和廣場恐懼症（Panic Disorder with Agoraphobia)，這樣恐慌突襲反而由不確定性變得可以預測，因為廣場恐懼症患者的恐慌突襲是會出現在人多擠迫的地方 (例如商場或地鐵)、或難以即是逃離的地方（例如長途巴士、高速公路或隧道）。

因此在聖誕節和元旦，由於欣賞燈飾和看煙花的地方通常是遊人如織、人山人海，因此廣場恐懼症患者會比較容易感到不安，同時也大大提升出現恐慌突襲的機會，從而導致要立即離開現場的逃避行為。當恐慌突襲出現時，患者的呼吸會變得急促，感覺就如在水中遇溺一般，好像身邊沒有足夠的氧氣，然後腦中就會浮現災難性的想法，例如擔心自己會休克暈倒，擔心自己需要進行搶救等等。

要治療驚恐症和廣場恐懼症，首先就是要對這個精神疾患有深入了解，因為有很多患者第一次發作就是在人煙密集的地方，他們可能出現死去活來的感覺，部份患者在第一次發作的時候可能已經需要到急症室做全身檢查。假如對此焦慮症沒有認識，患者會不斷做各種檢查，可惜最終也找不到內科原因，因為其問題是源於心理。

治療方面，可以分為藥物治療和心理治療，除了選用合適的抗焦慮藥物，患者也可以學習呼吸練習、肌肉鬆弛練習和認知行為治療去根治這種心理問題。假如身邊有朋友或家人不敢出席或逃避人多擠迫的節日慶祝活動，或許這是廣場恐懼症的徵兆！

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