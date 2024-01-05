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MIRROR 4子苦等5年終推Solo單曲　記錄出道進化史堅持做自己【內附多圖】

娛樂 16:13 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

Mirror成員（左起）Tiger邱傲然、Frankie陳瑞輝、Lokman楊樂文、Alton王智德同日推出首支個人單曲，為演唱會造勢。

去年Mirror聚少離多，全年僅推出兩首團歌。雖然歌、影、視界仍看到不同成員的單飛身影，但對團粉而言，組合合體出騷的機會實在太少。而對部分成員的粉絲來說，早早單飛出歌的成員如姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Ian（陳卓賢）、Edan（呂爵安）歌接歌，自己心愛的偶像仍無機會出Solo作品，難免覺得可惜。

新一年剛開始，Mirror於1月1日已發力推出新作《Rocketstars》為演唱會造勢，12子型格登場大跳勁舞。還未聽夠團歌之際，今日4位成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）、Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）正式推出個人作品並派台，粉絲們等到「頸都長」的Solo歌終於面世，4首歌曲風格截然不同，且各具個人特色，雖然等足5年才有Solo機會，但明顯聽得出是4子落足全力製作的心血結晶。

4人4色 向大眾宣告5年進化史

Lokman新歌《如果電話亭》貫徹其招牌玩味風格，旋律Funky又有活力，歌詞充滿幻想搞怪的元素，就如同多啦A夢的法寶般。他坦言想向聽眾傳遞「唔使咁認真、想點就點」的心態：「自己係一個認真同太有條理嘅人，有陣時咁認真太有條理，有啲moment會好辛苦，呢首歌都係叫自己，試下亂諗嘢唔好咁有條理，放鬆下！」

雖然有前作《道路使用者的有型守則》，但Alton指今次的新歌《非物質文化遺產》才可稱得上是其第一首Solo作品。於團歌中主要負責Rap的Alton延續其Hip Hop街頭風，《非物質文化遺產》亦以Rap為主。

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他指新歌想講自己的故事，鼓勵大家做自己，為理想繼續盡做，並向大眾宣告「顛覆嘅生態不可決定我心態」：「做呢首歌嘅時候諗返起一個Talk Show嘅環節，都係講自己嘅故事，今次變咗做一首歌，希望大家可以聽下我嘅故事。我嘅故仔其實對於大家都會有共鳴，因為香港打工仔面對一啲問題同壓力，最後出口都係自己，所以好希望大家都可以搵到呢份資產。」而新歌亦聽得出Alton於咬字上落足工夫，明顯比之前清晰準確。

只想做自己

去年獨挑大樑出演舞台劇《大象的告別式》，獲讚歌藝明顯比以前進步的Frankie，一向較慢熱、愛低調的他想用新歌《皮思苦》向大家重新介紹自己：「出道5年，做過大大小小節目，拍過廣告、劇集，做過好多嘢，而觀眾好敏感，會好記得我哋做過啲乜嘢講過乜嘢，有啲可能係節目效果，純粹小誤解，但累積上嚟可能變成大誤解，但唔緊要，做得自己自然舒服，大家又睇得舒服，唔使理咁多人設嘅嘢，我都係會做自然嘅自己俾大家睇。」

看似經常「無所謂」的皮皮，其實內心也有自己的想法，只想靜靜地、慢慢地做，直到得到你肯定；《皮思苦》為抒情中板作品，Frankie唱法亦較輕柔，是送給皮寶寶的深情之作。

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至於Mirror忙內Tiger，總是給人一種內斂成熟的感覺，與外形甚有落差。一向好有個人想法的他鍾情復古和美式搖滾，新歌《Alright》找來ONE PROMISE結他手天衡合作，而他亦有參與結他部分，唱出入行5年的心路歷程，感謝一路上遇過的所有人和小虎隊。留心留意歌詞，不難發現是Tiger面對外界批評時，如何自處的心聲。

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《Alright》有90至00年代初的廣東歌影子，Tiger沉實深情的聲線亦被指有少許似謝霆鋒，令人期待他站在舞台上自彈自唱的模樣。他笑言：「錄緊，錄完俾屋企人同其他朋友聽，都覺得點解有謝霆鋒Feel？有70%嘅人係覺得似，但我唔覺，係就好囉！最緊要你哋開心。」

記者：吳霆俊

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