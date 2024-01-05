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【打擊毒品】過百男女涉製毒等6罪被捕　最年輕為14歲中二女學生

社會 14:12 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

毒品調查科行動組署理總督察朱紹麟。（黃傑偉攝）

警方於2023年12月20日至今年1月3日展開「捍衞者亅行動，並偵破80宗毒品案件。行動中，共拘捕88男19女。

毒品調查科行動組署理總督察朱紹麟指，毒品害人影響一生，尤其對年青人，為打擊毒品禍害，警方毒品調查科聯同各個警區，於去年12月20日之今年1月3日展開「捍衛者亅反毒品行動。行動偵破80宗涉及毒品案件，共拘捕107人，包括88男19女，年齡介乎14至63歲。

被捕人涉嫌干犯「製造危險藥物」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有吸食工具」、「毒駕」等罪，檢獲約73公斤不同種類的毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、大麻、冰毒等，市值約港幣2,700萬。其中12名被捕人年齡低於20歲，最年輕一名14歲中二女學生，因管有大麻油及電子吸食工具被捕。

毒販將毒品免費供應被捕人，為一貫可恥手法，目的誘騙年青人染上毒癮，當無力購買毒品時，淪為販毒集團販毒工具，年青人將獨自承擔法律責任，一旦被捕前途盡毀，並留有案底污點。

警方稱會致力打擊販毒活動及揪出幕後販毒黑手，打擊販毒活動，除拘捕行動外亦配合宣傳，包括即將舉行第三屆禁毒領袖學院。過去兩屆方已訓練出20名來自46間中學及大學學生，將禁毒訊息轉於身邊人。

數據顯示，2023年上半年的販毒被捕人士，較2022年上半年數字下降11%，涉及25歲以下青少年更下降25%，警方指，雖然數字有下降，但毒品案件一宗也嫌多，尤其涉及青少年。警方重申販毒屬嚴重罪行，一經定罪，可被判罰款500萬元及終生監禁。

警方亦會向利用年青人販毒人士，以危險藥物條例，向法院要求加重刑罰；提醒青少年，切勿吸毒，吸到會影響一生前途。市民如發現販毒活動，可致電警方熱線2527 1234舉報。

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記者：黃傑偉

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