《香港寵物節2024》載譽歸來　毛孩界工展會首設鬥魚展覽賽

歷來規模最大、展位最多的《香港寵物節 2024》，將於1月25至28日（四至日）於香港會議展覽中心盛大舉行。 《寵物節》匯聚全港最多世界知名寵物食品合用品品牌，大型展覽更比喻為「寵物界工展會」。

除購物外，《香港寵物節》設有各種寵物主題的展區及活動，包括寵物界國際級選美賽事「寵愛王國 2024 年CKUHK全犬種冠軍狗展」及「CFA MEOW賀新禧冠軍貓展2024」。

▲ 規模最大、展位最多的《香港寵物節 2024》

第二年舉行的「CKUHK全犬種冠軍展-- 香港站」將有4場賽事，近120隻狗隻來自中國、美國、波士尼亞一同參予；而「貓展2024」為歷屆香港寵物節最大規模的貓隻比賽，12 環賽事分兩天進行，來自香港、美國、芬蘭、日本合泰國共 12 位資深評判，可以一次欣賞超過 20 多個貓品種合共 120 多隻貓貓，包括挪威森林貓、緬恩貓、德文帝王貓及暹羅貓等。

近600條鬥魚

今年《寵物節》更首度舉辦全港首個、全球最權威IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，來自泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、韓國、台灣、菲律賓等地鬥魚將赴港參與賽事，近 600 條鬥魚在這個國際舞台展示最漂亮美艷的姿態，將成為全球業界一件盛事，藉此向公眾推廣及保育飼養鬥魚文化以及至今已發展成觀賞魚的文化產業。

▲ 設有各種寵物主題的展區及活動

大會一直提倡「愛護動物、尊重生命」，每年亦邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與，包括兩棲及爬蟲協會20週年特色活動「慈善龜龜爬行大賽」和「非洲爬行動物展覽」、由香港寵物會主辦的貓狗奴才大亂鬥新春篇「世界第一鏟屎官大比拼」及MoCity毛城城「我最喜愛寵物品牌大獎2023」等精彩活動。

而展會新設的「寵愛藝術天地」亦是活動亮點之一，展區會展示17個不同風格藝術家的作品，共可欣賞到37幅與寵物相關畫作。

▲ 可攜帶愛寵一同入場

展覽期間同期舉辦「樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽」，展會匯聚來自世界各地的優質天然健康食品、保健品、美容和健康護理產品以及綠色生活用品。

現場提供多種精彩活動，包括各種綠色生活DIY工作坊、身心健康體驗課程、「健康教煮」星级廚藝示範區，以及綠色健康講座，讓入場人士全方位體驗健康及環保的優質生活方式。

記者:ERIC