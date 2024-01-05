【勒索罪成】涉禁錮勒索大學生逾700萬　兩男女主腦罪成押後至1.25判判

▲ 涉禁錮勒索大學生逾700萬，兩男女主腦罪成押後至1.25判判。（資料圖片）

9名少年涉於2020年間，先以男大學生和女友的私人照片勒索對方5,000元，再將男生禁錮在牛頭角一酒店內，再勒索男生父母共700萬。案中男女主腦早前否認勒索、盜竊及非法禁錮等共6罪，經審訊後，今（5日）於區域法院裁決。法官裁決時指，男被告為勒索案中的主腦，遙控各人行事，女被告跟隨行事，裁定除男被告獨立面對的盜竊罪罪脫外，其餘控罪罪成。法官將案件押後至1月25日，另替早前認罪18歲男生索取一系統報告，屆時3人將與另一名早前認罪的被告一同判刑。

4名被告為楊子潁（25歲）、葉文軒（26歲）、黃希朗（25歲）及18歲男生。黃早前承認兩項勒索罪、1項管有危險藥物罪及1項非法禁錮罪，男生承認1項非法禁錮罪，法官今替男生索取勞教中心、教導所及更生中心報告。

楊及葉早前則否認勒索、盜竊及非法禁錮等6罪受審。控罪指，兩人於2020年9月14日至15日，連同其他被告以恫嚇方式要求X及Y交出5,000元，另要求X母交出600萬港元；兩人另於同年9月15日，於觀塘道工業家酒店某房間內，偷竊屬於X的手機、銀包及信用卡等，兩人另於9月15日至16日，連同其他被告將X非法及損害性地禁錮在上述酒店房。葉則於同年1月盜竊X的手機及於11月6日要求X父交出100萬港元。

法官裁決時指，葉為勒索案中的主腦，遙控各人行事，楊則隨葉一同行事，裁定兩人面對的兩項勒索罪、1項盜竊罪，以及1項非法禁錮罪罪成，另裁定葉獨自面對的勒索罪罪成。法官又指，由於事主X未能確定被誰拿走手機，故控方未能成功舉證，裁定葉面對的另1項盜竊罪罪脫。

案情指，X和Y是情侶，兩人曾拍親密照後上傳至雲端，被告楊子潁是X的舊愛，被告葉文軒則是楊的新男友。楊、葉在X及Y遺失電話後，取得兩人的私人照片，並要求X和Y以5,000元贖回照片。X遂答應要求，但到達地址交款後被挾持到涉案酒店，X翌日發現房內2名看守他的男子睡着後，遂逃走及報警。案情又指，被告黃希朗曾於2020年7月請18歲男生綁架及禁錮事主X，換取共8.5萬元報酬。

案情續指，X母於2020年9月15日早上收到訊息，要求交出600萬港元贖金，否則斬斷X手腳，警方其後到酒店拘捕多人。至11月6日X父再被勒索100萬港元，葉及楊等人最終於2020年3月被捕。

同案另外5名被告中，陳霖楓（21歲）及19歲男生分別承認非法禁錮罪被判囚26及28個月；餘下3名被告即13歲至17歲被告，早前承認非法禁錮等罪，分別被判感化及入教導所。

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記者：梁錦麟