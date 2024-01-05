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【大學宿位】嶺南坊料於明年初啟用　嶺大：宿舍設公共空間有助挽留人才

社會 15:12 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

嶺大校董會主席姚祖輝（左3）及嶺大校長秦泗釗（左4）等人主禮嶺南坊平頂儀式。（嶺大提供圖片）

嶺南大學首個為師生提供共享生活空間的綜合大樓「嶺南坊」今日（5日）舉行平頂儀式，嶺大宣布，新大樓預計於今年第4季落成，現已展開內部工程工作，展望能於2024/25學年下學年、即明年初正式啟用。

嶺南坊工程項目已於前年2月展開，建築期約3年，校方形容為嶺大的重要發展項目，以滿足嶺大社群的不同住宿需求。新大樓位於嶺大屯門主校舍南座宿舍旁，樓高8層，預計提供3,100平方米實用樓面面積予大學社群使用，將設15間套房、24間兩房，以及17間三房單位作為學生及教職員宿舍；大樓亦設公共空間，校方認為，設施有利於教職員與學生之間的緊密互動外，也有助招聘和挽留人才。

嶺南坊採用自然採光和通風的建築和室內設計，頂部安裝太陽能電池板，可為大樓的照明及冷氣系統供應部份電量，校方指，上述設計鼓勵「嶺南人」節約能源及提升環保的意識、增強嶺大可持續發展，更呼應嶺大致力促進和實現聯合國為造福人類及地球而制定的可持續發展目標。

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平頂儀式由嶺大校董會主席姚祖輝、校董會副主席黃浩明、校董會司庫章曼琪、諮議會主席黃志光博士，以及嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗主禮，並由出席嘉賓、敎職員及學生等共同見證。

姚祖輝致辭表示，嶺大在過去2個月分別迎來2項重要發展，包括M+大樓的全新「嶺大@西九龍」學習中心啟用，以及即將落成的嶺南坊。他表示，嶺南坊是成功落實嶺大《2022-28年度策略發展計劃》中提出的重要策略成果之一，隨著每年報讀嶺大學生人數不斷增長，嶺南坊項目體現了校方堅定不移地致力於促進創新、培育人才、提升教職員和學生教學體驗的承諾。

秦泗釗則表示，嶺南坊提供寬敞空間，整體設計亦富有現代氣息，不僅助力嶺南大學提供優質教育，更將為師生們提供共享生活空間，鼓勵他們互動合作，相信能進一步提升大學教學和研究水平，培育更多優秀人才。

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責任編輯：馮琪雅

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