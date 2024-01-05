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升中派位｜高才通子女首加入升中派位競爭　家長關心入學面試適應繁體字

中小學 17:18 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

高才通子女首次加入升中派位競爭。

【升中派位2024/中一派位/高才通/津貼學校】中一自行分配學位階段展開，「高才通」等內地人才子女將成為新生來源。津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩接受TOPick訪問表示，有不少津貼學校已接獲高才通或居內地的港籍家長查詢入學事宜，預料今年整體升中學生人數會增加。李伊瑩建議高才通家長選校時要考慮學校整體發展是否適合子女，別單看名氣和成績。

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升中派位參與人數增900人

根據教育局去年7月更新的學校通告，批准多3項人才計劃包括「高端人才通行證計劃」（高才通）的申請人子女入讀本港官津及直資學校，學費獲政府津貼。意味著「高才通」子女可參與今年的中一自行分配學位。而教育局預計，今年約有51,500人參加升中派位，較去年同期增加900人，因此升中競爭將稍為增加。

高才通家長關心學術及教學語言

津貼中學議會主席李伊瑩表示，在剛過去的第一屆（大灣區）香港學校教育展，錄得約3萬人次入場，當中有不少高才通家長及居內地的港籍家長向不同學校查詢，主要問及學術及教學語言，例如英文或廣東話教學、使用繁體字等；其次是入學面試、筆試、收生要求，以及學校資訊如課程、活動、師資等；另有家長關心協助學生適應問題、師生關係及同輩關係等。

上月舉行的第一屆（大灣區）香港學校教育展，錄得約3萬人次入場，當中有高才通家長向多間學校查詢入學事宜。（陳靜儀攝）

早前教聯會及香港高才通人才服務協會一項調查發現，有近76%外來人才希望讓子女來港讀中小學，當中近4成人稱會選擇津貼學校。因此李伊瑩預計，今年有不少高才通家長會為子女報讀津貼中學，連帶整體升中學生人數有所增加。

李伊瑩：選校別單看名氣成績

她建議高才通家長選校時，要多了解學校的整體課程和發展，包括校風、文化、師資、辦學特色、強項和成就等，別單看名氣和公開試成績，而津貼與直資各有優秀學校，家長須作全盤考慮去選擇一間適合子女的學校。

有不少家長以為要付學費的學校較好，香港整體學校的辦學條件和師資，在任何資助模式下都沒有太大差異，除了國際學校。所以家長應考慮學校整體發展和特色，一籃子去考慮。

津貼中學議會李伊瑩校長建議高才通家長，選校時要考慮學校整體發展和特色，別單看名氣和公開試成績。（林宇翔攝）

高才通學生上進 補習英文學繁體字

至於高才通家長關心的學生適應問題，李伊瑩指有津貼學校會開辦繁體字班，並會作個別輔導，加強新來港學生的中英文能力，還會增設學生同儕伙伴計劃，安排本地學生支援及協助新來港同學融入校園。

同時身為九龍真光中學校長的李伊瑩透露，數月前該校已取錄了一些高才通插班生，她發現這些學校來港前已做足心理準備要適應本港課程，家長亦早已安排子女上英語增潤班或聘請補習老師上課。她又讚揚高才通學生有上進心，並投入學習，所以他們很快適應校園及追上學習進度。

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記者：林綺玲

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