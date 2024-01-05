  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 17:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多

政治 15:50 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

今日舉行內會會議。（區綽彥攝）

立法會2024年會期在1月10日開始，今日是2023年會期最後一次舉行立法會內務委員會會議，內會主席李慧琼提到，內會副主席馬逢國將在2024年會期卸任，衷心感謝馬盡心盡力，貢獻良多。

今日舉行立法會內會會議，李慧琼匯報與政務司司長會面的情況指，陳國基表示，在社會各界努力下，2023年區議會選舉在12月10日舉行，完成完善選舉制度之下重要里程碑，感謝立法會議員對區議會選舉支持及推動社會各階層積極參與的付出。陳國基又表示，各個新組成區議會會於本星期舉行首次會議，就電腦系統故障事宜，特首已要求選管會專責調查小組，在三個月內完成調查並提交報告。

李慧琼又指，陳國基感謝各位議員，包括馬逢國和她，每星期向政府提意見，促進行政立法良性互動，期望來年繼續與內會正副主席保持溝通。李慧琼提到，馬逢國將在2024年會期卸任內會副主席，衷心感謝馬盡心盡力，貢獻良多。

委員會會議紀錄將以簡要方式備製

李慧琼提到，立法會智慧謄錄系統，除了用於擬備大會及財務委員會會議的逐字紀錄本，今年1月1日起，把服務擴展至內會在內的其他委員會會議。在新安排下，委員會會議紀錄會以簡要方式備製，主要記錄出席議員、曾發言議員和就各議題須採取的跟進行動，並會夾附會議的逐字紀錄本。

另外，會上就《2023年護士註冊(修訂)條例草案》、《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條‍例草案》、《政府租契續期條例草案》、《2023年建築物管理(修訂)條例草案》成立法案委員會。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：區綽彥

相關文章

【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
17:44 2024/01/04
【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
【黎智英案】控方指黎智英透過助手Mark Simon　7年間向泛民捐贈近億元
17:24 2024/01/04
【黎智英案】控方指黎智英透過助手Mark Simon　7年間向泛民捐贈近億元
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
23:01 2024/01/04
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港

你可能感興趣

【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
17:44 2024/01/04
【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
【黎智英案】控方指黎智英透過助手Mark Simon　7年間向泛民捐贈近億元
17:24 2024/01/04
【黎智英案】控方指黎智英透過助手Mark Simon　7年間向泛民捐贈近億元
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
23:01 2024/01/04
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
區議會 完善選舉制度 陳國基 李慧琼 區議會選舉 立法會 馬逢國 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌