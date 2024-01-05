【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多

▲ 今日舉行內會會議。（區綽彥攝）

立法會2024年會期在1月10日開始，今日是2023年會期最後一次舉行立法會內務委員會會議，內會主席李慧琼提到，內會副主席馬逢國將在2024年會期卸任，衷心感謝馬盡心盡力，貢獻良多。

今日舉行立法會內會會議，李慧琼匯報與政務司司長會面的情況指，陳國基表示，在社會各界努力下，2023年區議會選舉在12月10日舉行，完成完善選舉制度之下重要里程碑，感謝立法會議員對區議會選舉支持及推動社會各階層積極參與的付出。陳國基又表示，各個新組成區議會會於本星期舉行首次會議，就電腦系統故障事宜，特首已要求選管會專責調查小組，在三個月內完成調查並提交報告。

李慧琼又指，陳國基感謝各位議員，包括馬逢國和她，每星期向政府提意見，促進行政立法良性互動，期望來年繼續與內會正副主席保持溝通。李慧琼提到，馬逢國將在2024年會期卸任內會副主席，衷心感謝馬盡心盡力，貢獻良多。

委員會會議紀錄將以簡要方式備製

李慧琼提到，立法會智慧謄錄系統，除了用於擬備大會及財務委員會會議的逐字紀錄本，今年1月1日起，把服務擴展至內會在內的其他委員會會議。在新安排下，委員會會議紀錄會以簡要方式備製，主要記錄出席議員、曾發言議員和就各議題須採取的跟進行動，並會夾附會議的逐字紀錄本。

另外，會上就《2023年護士註冊(修訂)條例草案》、《2023年電子執行交通法例(雜項修訂)條‍例草案》、《政府租契續期條例草案》、《2023年建築物管理(修訂)條例草案》成立法案委員會。

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記者：區綽彥