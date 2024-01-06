藥物送遞｜醫管局推「藥物送遞服務」 涵蓋公院3類病人 節省30分鐘輪候取藥時間
都市病 11:00 2024/01/06
順豐也可送藥？醫管局推出到診病人藥物送遞服務，病人就診後，可通過醫管局流動應用程式「HA Go」，安排藥物送遞至家中或指定地址，毋須返回或留在醫院或診所藥劑部等候，省卻30至40分鐘輪候時間。順豐與嘉里醫藥早於去年5月起，已為醫管局提供藥物送遞服務，下文整合了登記教學、服務收費、適用藥物等資訊。
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服務對象：涵蓋公院3類病人
據醫管局公布，藥物送遞服務涵蓋對象包括：
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服務適用於18歲以上的「HA Go」正式會員。如用戶是兒童會員的家長或其他人的照顧者，亦可為該兒童會員或「HA Go」中的被照顧者安排藥物送遞服務。惟收取藥物時，需向順豐等服務公司的送遞人員，出示「HA Go」的有效二維碼以核對身份。
藥物送遞登記流程
- 1. 親身到藥劑部或經「HA Go」領取藥劑部籌號
- 2. 登入「HA Go」應用程式，進入「排隊易—藥劑部—我的輪候狀態」
- 3. 點選下方「選擇藥物送遞服務」
- 4. 按指示安排服務及繳費
- 5. 收取藥物時，出示取藥籌號下方二維碼作身分驗證
- 6. 病人透過「HA Go」 選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師會以電話或視像方式直接聯絡病人，解答用藥問題
服務收費：每張處方劃一收費65元
服務按每張處方劃一收費，每次港幣65元，不受藥物數量、重量、大小或種類影響。「HA Go」接受以下繳費方式：
- 八達通
- 信用卡
- Apple Pay
- Google Pay
- 轉數快（FPS）
- 電子錢包（包括支付寶香港、微信支付香港、 PayMe 及八達通銀包）等
如用戶在周一至周五下午3時前完成下單及付款，最快可於翌日收取藥物。
服務適用藥物
- 適用於大部分醫管局轄下醫院和診所的處方藥物，包括冷藏藥物
- 不適用於新處方或急需的藥物
- 不包括香港法例訂明的「危險藥物」，如精神科藥物及昂貴藥物等
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