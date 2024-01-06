藥物送遞｜醫管局推「藥物送遞服務」　涵蓋公院3類病人　節省30分鐘輪候取藥時間

順豐也可送藥？醫管局推出到診病人藥物送遞服務，病人就診後，可通過醫管局流動應用程式「HA Go」，安排藥物送遞至家中或指定地址，毋須返回或留在醫院或診所藥劑部等候，省卻30至40分鐘輪候時間。順豐與嘉里醫藥早於去年5月起，已為醫管局提供藥物送遞服務，下文整合了登記教學、服務收費、適用藥物等資訊。

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服務對象：涵蓋公院3類病人

據醫管局公布，藥物送遞服務涵蓋對象包括：

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服務適用於18歲以上的「HA Go」正式會員。如用戶是兒童會員的家長或其他人的照顧者，亦可為該兒童會員或「HA Go」中的被照顧者安排藥物送遞服務。惟收取藥物時，需向順豐等服務公司的送遞人員，出示「HA Go」的有效二維碼以核對身份。

藥物送遞登記流程

1. 親身到藥劑部或經「HA Go」領取藥劑部籌號

2. 登入「HA Go」應用程式，進入「排隊易—藥劑部—我的輪候狀態」

3. 點選下方「選擇藥物送遞服務」

4. 按指示安排服務及繳費

5. 收取藥物時，出示取藥籌號下方二維碼作身分驗證

6. 病人透過「HA Go」 選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師會以電話或視像方式直接聯絡病人，解答用藥問題

服務收費：每張處方劃一收費65元

服務按每張處方劃一收費，每次港幣65元，不受藥物數量、重量、大小或種類影響。「HA Go」接受以下繳費方式：

八達通

信用卡

Apple Pay

Google Pay

轉數快（FPS）

電子錢包（包括支付寶香港、微信支付香港、 PayMe 及八達通銀包）等

如用戶在周一至周五下午3時前完成下單及付款，最快可於翌日收取藥物。

服務適用藥物

適用於大部分醫管局轄下醫院和診所的處方藥物，包括冷藏藥物

不適用於新處方或急需的藥物

不包括香港法例訂明的「危險藥物」，如精神科藥物及昂貴藥物等

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