【香港網球】黃澤林加盟HKGTA及仁山優社任網球大使　推動香港網球發展

▲ 香港高爾夫球及網球學院體育發展及教育總監楊嘉恩、仁山優社數碼醫療及合夥企業主管王智超及黃澤林接過巨型網球，象徵三強聯手，一起推動本地網球發展。

香港網球一哥黃澤林，將加盟新世界發展有限公司旗下的香港高爾夫球及網球學院(HKGTA)與醫療健康品牌仁山優社(Humansa)出任網球發展大使。他在活動上與幾名師弟妹切磋，又指師弟妹有潛質，加以鍛鍊可成明日之星。

日前主場出戰「中銀香港網球公開賽2024」後，黃澤林今早(5日)到位於西貢的HKGTA出席活動，宣布出任HKGTA與Humansa的網球發展大使。黃澤林現時在西班牙馬略卡的拿度網球學院（Rafa Nadal Academy）受訓，HKGTA亦是亞洲首家拿度網球中心（Rafa Nadal Tennis Center)，未來雙方將透過不同活動，攜手為香港培育更多網球新星；而Humansa亦會為黃澤林提供全天候的運動科學、體能訓練支援，確保保持最好狀態，為香港取得好成績。

HKGTA體育及教育總監楊嘉恩歡迎黃澤林出任網球發展大使：「HKGTA獨有的拿度網球學院訓練方法；Humansa的運動科學支援；加上黃澤林的天份、技術及經驗，三強聯手，將合力讓HKGTA發展成香港頂尖網球訓練基地。今日的HKGTA，有Coleman，有張玲，這兩代香港網球代表人物，再加上一班有潛質、有毅力的小朋友，三代同堂，我們很有信心會為香港網球帶來貢獻。 」

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黃澤林即席與4位年輕師弟師妹切磋球技，包括現時香港U18女子單打組別排名第一黎清嵐及U16男單排名第三的譚善恆，2人皆為HKGTA與拿度網球中心合辦的「Building A Champion Scholarship 2022」全額網球獎學金得主。黃澤林說見到他們想起兒時的自己，形容他們基本功紥實，「期望未來一年我與他們的訓練與交流，能分享多些在國際舞台上的實戰經驗，加強他們在大賽上心理質素，為日後出戰ATP及WTA賽事做好準備。只要加以努力，他們定有機會成為香港網球明日之星。」

香港前首席女單網球員張玲亦有出席儀式，她目前是HKGTA的資深網球顧問。

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