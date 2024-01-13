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家居蟲患｜港男拆雪櫃底部湧現疑似「曱甴蛋」　專家揭蟲卵真身　拆解2大因素易惹蟲

食用安全 08:00 2024/01/13

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廚房不衛生，雪櫃恐養蟲！一名港男近日見雪櫃經常有一兩粒「蛋仔」跌出來，於是嘗試拆機檢查，竟發現底部零件全是「曱甴蛋」，網民均大呼噁心恐怖。有滅蟲專家接受訪問時指出，該些其實並非「曱甴蛋」，而是另有其蟲，家中「養蟲」主要有兩大原因所致。

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該名男網民近日在facebook群組「香港滅蟲關注組」發文，指租客半年前退租後，他收回單位在未有重新裝修下直接入住，並保留租客使用的雪櫃，直至近日發現雪櫃經常有一兩粒「蛋仔」跌出來，決定嘗試拆機檢查，

「今日決心拆開最下冰格上方個層，見到成個製冰器都係，全部都是殼，輕飄飄的。」

據照片可見，該雪櫃機件上滿佈污漬及數十粒疑似昆蟲蛋。事主遂嘗試拆下製冰器清洗，隨後指雖然上面的菜櫃及凍櫃無受影響，但仍擔心有衛生問題，還是考慮更換新雪櫃。

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事主：租客無插電無使用

帖文令不少網民感到驚訝，有人建議事主盡快將雪櫃丟棄，以免蟲患蔓延全屋，「快啲搬走個雪櫃啦！溫度一暖怕會成蟲呀！」、「雪櫃放食物，衛生啲好」。

有人則好奇租客雪櫃惹曱甴原因，事主指在租客入住期間，雪櫃一直無插電且未有使用，他收回單位後原本打算丟棄，「不過見都企理咪慳得就慳用囉，唔知內部深處咁情況」。

專家拆解

「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗Henry接受訪問表示，雖然該些異物外形似「曱甴蛋」，但實際上是蠅卵，「相信並非果蠅，估計是大頭金蠅或其他體型較大的蒼蠅蟲卵」。他指蠅愛藏物於陰暗潮濕的位置，雪櫃底部會發熱部件、有倒汗水的位置以及窿罅便很適合牠們藏身，

「如果煮食時有生肉碎掉在地上，或家中有死老鼠腐屍，便會滋生蒼蠅，繼而飛到雪櫃後的窿罅產卵。」

2大家居滋生蚊蟲原因

鄭國鏗表示家居滋生蚊蟲主要有以下幾個原因：

1. 樓下衛生惡劣

有兩類家居環境較容易滋生蒼蠅，其一是樓下有食肆，其二是窗戶對正天井，且天井衛生情況惡劣，最簡單的預防方法是關好窗戶，避免有昆蟲飛入屋。

2. 廚房不乾淨

很多人煮食時有生肉碎掉在地上又無及時清潔，或跌在窿罅位未有發現，過一段時間便會滋生蚊蟲。鄭國鏗更指曾有客人在外遊時未有關好雪櫃，以致裡面的肉變壞發臭滋生大量蛆蟲，最後要聘請滅蟲人員上門清潔。

他指一旦家中無故出現蛆蟲便是一個警號，可能某些位置有腐肉無清理，應盡快找出源頭，同時最好將雪櫃等大型電器定期開清潔。

 

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