【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470

▲ 綠置居長沙灣麗玥苑將於本季接受申請。（資料圖片）

綠置居再推售市區盤，料最快本季接受申請。消息指，選址位於長沙灣麗玥苑，售價由154萬至461萬元不等，平均呎價6,470元，提供約2,359伙，料有3房大單位。

麗玥苑位於荔枝角道／東京街交界，跟深水埗公園游泳池一街之隔，背靠西九龍裁判法院，步行往港鐵長沙灣站及南昌站同樣約要10至15分鐘。

預計麗玥苑2027年入伙，以市值52折推售，單位面積約280至646平方呎，料大單位可間3房間隔。而麗玥苑主力以371至425呎單位為主，可間大一房或兩間細房，佔全個項目近一半。

另外下期綠置居亦有貨尾推出，約百多伙位於鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑。據悉房委會計劃今年第二季攪珠，下半年揀樓。

房委會資助房屋小組於1月11日開會，預料屆時會討論有關項目。

彩虹邨居民按正常程序申請

至於樓齡達60年的彩虹邨計劃重建，據悉今期綠置居沒安排受影響住戶可優先選購，意味居民倘有意申請今期麗玥苑，仍要按一般方式交表。

而計劃讓彩虹邨居民優先選購的九龍灣宏照道二期項目，沒計劃於今期綠置居推出，相信要到明年才有機會推出。

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記者：吳卓峰