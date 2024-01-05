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台灣旅遊丨迷倒木村拓哉的溫泉秘境　台灣烏來馥蘭朵快閃泡湯【附地址】

休閒消費 16:29 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

馥蘭朵烏來面對翠綠山巒，一片怡然。（酒店提供)

深冬之際，最理想來趟溫泉，要就腳可考慮台灣的烏來。烏來馥蘭朵渡假酒店是當地的著名品牌，與翠綠的南勢溪相接，也是木村拓哉在台灣觀光宣傳影片「Time For Taiwan」喝茶的取景地，結合工藝精品和溫泉美景，「宿一宵」快閃泡湯相當不俗。

以自然美景、慢生活美學著稱，台灣的「馥蘭朵集團」旗下共有3間酒店：「馥蘭朵烏來」、「馥森里山」和「馥蘭朵Tempus 墾丁」，馥蘭朵烏來結合了生活、藝術、音樂，接近台北但又遠離塵不離群，最合洗滌身心靈，確儼如「馥香幽蘭」。

烏來馥蘭朵渡假酒店坐座於翠綠的南勢溪旁，與infinity pool連成一片，秋冬時份還有楓紅映照，快閃泡湯極為愜意。(酒店提供）

空鼓繞 山中襌意

馥蘭朵烏來本身是法國奢華酒店聯盟Relais & Chateaux的會員（台灣只有兩間，另一間為三二行館），一派典雅。酒店大堂置雕塑藝術作品「謙夏荷銅」，與溪流隱然契合，已是悠然自得。

飯店的設計主軸，是以原住民泰雅族的文化為念，像黑石所打造的室屋代表權力地位的象徵，走著卻正有份含蓄內歛的味道。

新世代經營飯店，除了住宿環境舒適，有何「故事」帶來的體驗也是彩蛋所在。飯店結合了生活和藝術，故設有磬音「棋不語」，及鑼鼓「空鼓繞」雙奏演出，均以溪水為背景，也算是微禪意的生活儀式。

前者以一艘漂蕩對坐兩人的木筏，用心中泛起的寧靜磬音，下著沒有棋子的棋局，聲聲對話，引領著住客進入當下的寧靜；後者則以擊鼓響鑼，在山谷間帶來迴盪，以聲音療癒人心，洋溢著馥朵蘭別具一格的文藝氛圍。

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全附個室風呂

馥蘭朵烏來只有22個房間，包括有「山水客房」、「觀景套房」、「湖濱套房」等，基本由570平方呎起，全部都附個室風呂，環境清幽，情侶夫妻入住更是浪漫。烏來溫泉為中性碳酸氫鈉泉，其泉又稱美人湯，對皮膚有修補作用，浸完後有瞬間滑溜的效果，記者泡過後感覺不輸於日本岐阜縣的下呂溫泉。

餐食方面，有首漾Soyan提供精緻的料理，以慢食和季節為烹調概念，各菜式依序以「森」、「汐」、「川」、「潮」等食材端出，如「汐」是過貓菜、蓮藕配鮑魚，「炙」是牛肝菌配牛小排等，均孕育自山川溪流的原始味道，在此泡溫泉嘆美食，最為享受。

馥蘭朵烏來也有豪華景觀湯屋，設置淋浴區、舒適雙人床以及梳妝台，淡季平日2.5小時1,540台幣/ 400港元起。

馥蘭朵烏來渡假酒店

地址：新北市烏來區新烏路五段176號

電話︰+886-2-2577-1589

收費：豪華客房 18,000台幣起/ 4,550港元起，包早餐、晚餐、點心及宵夜

官網︰www.volandospringpark.com/

馥森 梧桐墅 茶席藝演相融  

除了馥蘭朵集團旗下的酒店，品牌在去年9月在台北木柵區亦開了一間「馥森 梧桐墅」秘境餐廳，外觀似是深山中附有日式庭院的豪宅，一片綠意，用餐時更似有私房菜feel。

「馥森 梧桐墅」附有日式庭園，走著更似深山中的豪宅，更可俯瞰信義區景緻。(攝:馮柏偉）

餐廳名字「梧桐墅」意指鳳凰棲息的地方，象徵美好的事物即將降臨。而這層含義也體現在空間設計、藝術選品之中︰譬如由花藝師朱永安作品以鳳凰羽毛為主要意象，搭配玫瑰、百合、康乃馨、蝴蝶蘭等花朵顏色呈現，為空間注入繽紛色彩，也是打卡熱點。

開幕首季菜單為結合亞洲、西方元素的當代料理，前菜是一道鮮味十足的「皇帝魚情人淚蒸牛奶滑蛋」，以鮑魚、雨來菇煮汁蒸蛋，佐以烏來鱘龍魚及現撈海小卷（魷魚），讓家常菜搖身一變為精緻菜餚；主餐則以去骨雞翼為主角，搭配現流海虎蝦、菠菜，繪成一幅色香味俱全的美食。餐茶也搭配則由木柵老泉里茶職人挑選在地有機鐵觀音金萱茶種，從種茶、採茶、製茶到揉茶均親自操刀，茶品香氣馥郁持久、滋味純厚。

值得一提的是，用餐席間還有「夢浮」展演，形式有點似土耳其的旋轉舞（Sufi whirling），優雅舞藝將穿插於料理、餐茶之間，為饕客帶來陣陣生活的儀式感。

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馥森 梧桐墅

地址︰台北市文山區老泉街26巷27號

電話︰+886-2-2936-1230

營業時間︰11:30am至230pm及6pm至930pm，週一公休

收費︰套餐$2,280台幣/580港元

記者:馮柏偉

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