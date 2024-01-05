  • 21°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 17:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子牌照】電子駕駛執照最快今年底推出　駕駛者毋須再帶實體牌

社會 16:21 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

電子駕駛執照最快今年底推出，駕駛者毋須再帶實體牌。（曾耀輝攝）

運輸署今日（5日）宣布，將於今年中推出電子車輛牌照，且料最快今年底推出電子駕駛執照，駕駛者屆時可毋須再帶實體牌，而今年首季起牌照處駕駛執照相關服務，亦將全面改為電子派籌。

運輸署助理署長（行政及牌照）郭惠英表示，署方將於今年中推出電子車輛牌照，屆時紙本車輛牌照不會再載有屆滿日期，車主每年續牌後亦無需更換新的紙本車輛牌照。

運輸處會設立免費網上查詢平台，方便車主無需登記便可查詢車輛牌照的屆滿日期；並計劃簡化申請續領車輛牌照所需遞交的證明文件，更方便牌照持有人，及逐步邁向全面自動化處理程序。

駕駛執照方面，郭惠英稱，署方預計今年底至明年初，推出電子駕駛執照，並以流動應用程式顯示，駕駛者將可選擇不帶實體駕駛執照，但處方仍會繼續發出實體執照。

她續稱，駕駛執照持有人登入電子駕駛執照專屬流動應用程式時，須透過「智方便」或「牌證易」進行身份認證。而電子駕駛執照所載的資訊，與現時紙本駕駛執照相同，並附有已加密二維碼，讓警務人員可通過流動裝置核查執照，一般人則不能讀取。

此外，為改善牌照處大堂擠湧問題，所有牌照處駕駛執照服務及駕駛考試申請，將由今年首季起全面改為電子派籌，4間牌照處每個工作天共設980個籌號。

郭惠英指，現時若沒有預約，市民到牌照處接受服務，平均須等待1至2小時，高峰時間甚至要輪候逾2小時，相信全面使用派籌輪候系統後，市民最長僅須排半小時，可大幅縮短輪候時間並改善牌照處輪候環境。

另運輸署將在今年中推出一站式網上電子牌照平台「牌證易」，市民登記成為用戶後，可隨時查閱其持有的車輛及駕駛執照相關資料及屆滿日期等；網上車輛登記號碼拍賣平台亦預計今年底推出。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【勒索罪成】涉禁錮勒索大學生逾700萬　兩男女主腦罪成押後至1.25判判
今日 15:05
【勒索罪成】涉禁錮勒索大學生逾700萬　兩男女主腦罪成押後至1.25判判
【大學宿位】嶺南坊料於明年初啟用　嶺大：宿舍設公共空間有助挽留人才
今日 15:12
【大學宿位】嶺南坊料於明年初啟用　嶺大：宿舍設公共空間有助挽留人才
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
今日 15:50
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
【香港網球】黃澤林加盟HKGTA及仁山優社任網球大使　推動香港網球發展
今日 15:52
【香港網球】黃澤林加盟HKGTA及仁山優社任網球大使　推動香港網球發展
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470
今日 16:08
【綠置居】市區長沙灣今季推售2,359伙　麗玥苑平均呎價$6,470

你可能感興趣

【勒索罪成】涉禁錮勒索大學生逾700萬　兩男女主腦罪成押後至1.25判判
今日 15:05
【勒索罪成】涉禁錮勒索大學生逾700萬　兩男女主腦罪成押後至1.25判判
【大學宿位】嶺南坊料於明年初啟用　嶺大：宿舍設公共空間有助挽留人才
今日 15:12
【大學宿位】嶺南坊料於明年初啟用　嶺大：宿舍設公共空間有助挽留人才
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
今日 15:50
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
拍賣 移動裝置 運輸署 QR Code 運輸 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌