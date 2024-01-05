【電子牌照】電子駕駛執照最快今年底推出　駕駛者毋須再帶實體牌

▲ 電子駕駛執照最快今年底推出，駕駛者毋須再帶實體牌。（曾耀輝攝）

運輸署今日（5日）宣布，將於今年中推出電子車輛牌照，且料最快今年底推出電子駕駛執照，駕駛者屆時可毋須再帶實體牌，而今年首季起牌照處駕駛執照相關服務，亦將全面改為電子派籌。

運輸署助理署長（行政及牌照）郭惠英表示，署方將於今年中推出電子車輛牌照，屆時紙本車輛牌照不會再載有屆滿日期，車主每年續牌後亦無需更換新的紙本車輛牌照。

運輸處會設立免費網上查詢平台，方便車主無需登記便可查詢車輛牌照的屆滿日期；並計劃簡化申請續領車輛牌照所需遞交的證明文件，更方便牌照持有人，及逐步邁向全面自動化處理程序。

駕駛執照方面，郭惠英稱，署方預計今年底至明年初，推出電子駕駛執照，並以流動應用程式顯示，駕駛者將可選擇不帶實體駕駛執照，但處方仍會繼續發出實體執照。

她續稱，駕駛執照持有人登入電子駕駛執照專屬流動應用程式時，須透過「智方便」或「牌證易」進行身份認證。而電子駕駛執照所載的資訊，與現時紙本駕駛執照相同，並附有已加密二維碼，讓警務人員可通過流動裝置核查執照，一般人則不能讀取。

此外，為改善牌照處大堂擠湧問題，所有牌照處駕駛執照服務及駕駛考試申請，將由今年首季起全面改為電子派籌，4間牌照處每個工作天共設980個籌號。

郭惠英指，現時若沒有預約，市民到牌照處接受服務，平均須等待1至2小時，高峰時間甚至要輪候逾2小時，相信全面使用派籌輪候系統後，市民最長僅須排半小時，可大幅縮短輪候時間並改善牌照處輪候環境。

另運輸署將在今年中推出一站式網上電子牌照平台「牌證易」，市民登記成為用戶後，可隨時查閱其持有的車輛及駕駛執照相關資料及屆滿日期等；網上車輛登記號碼拍賣平台亦預計今年底推出。

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記者：梁薾心