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食用安全｜男子接受內窺鏡檢查　膽管驚現5條寄生蟲蠕動　研究揭一飲食習慣易「惹蟲」

食用安全 11:00 2024/01/07

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飲食要小心，否則隨時「惹蟲」上身！內地一名70多歲男子於醫院進行內窺鏡檢查時，竟意外揭發有5條扁平的寄生蟲於膽管內蠕動。事件被刊登於《新英格蘭醫學期刊》中，研究指當一個人吃了含有未成熟寄生蟲的魚和蝦時，它會進入膽管、膽囊或肝臟，在那裡成熟為成蟲。

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根據《新英格蘭醫學期刊》報道，內地一名70歲的結腸癌男患者在接受膽管堵塞檢查時，醫生除了發現男子大腸中有腫瘤外，更在其膽道中發現了5隻呈扁平型態的寄生蟲不斷蠕動。幸運的是，由於發現及時，醫生趕緊將所有寄生蟲取出，並為男子處方相關藥物，再安排他進行癌症化療。

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根據美國疾病管制與預防中心（CDC）指，，該研究發現的寄生蟲為「中華肝吸蟲」（clonorchis sinensis，又稱華支睪吸蟲），主要分布在亞洲淡水水域，當人食用了受到污染的生魚或未煮熟的蝦類，寄生蟲幼蟲就可能進入膽管，並以膽汁為食，而由於大多數病例是無症狀的，難以察覺寄生蟲的存在，若沒有及時治療，就有可能造成細菌感染、肝膽病變等併發症。

食安中心：鯇魚易帶蟲卵 淡水魚不宜生食

據食安中心資料指，本港的腸道寄生蟲感染個案粗略估計有8成均與中華肝吸蟲有關。人一般透過吃下含有囊狀幼蟲的生或未全熟淡水魚感染中華肝吸蟲，當中又以鯉科魚類，即鯇魚或大頭最容易帶有蟲卵，有機會令患者肝臟的膽管梗阻、發炎和出現癌症。

食安中心提醒，芥辣、酒、醋或其他香料均無法殺死包括中華肝吸蟲在內的寄生蟲，如用作火鍋及粥品等食物配料時，又或魚片切得太厚時，應特別注意淡水魚會否未完全煮熟。

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