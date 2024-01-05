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馬國明湯洛雯結婚丨靚湯婚後首派水著福利騷身段　愛妻號馬國明極速留言冧老婆

娛樂 18:35 2024/01/05

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

湯洛雯好Fit！

「靚湯」湯洛雯在2023年尾與馬國明拉埋天窗，在完婚後的她接連在社交網上載婚照與大家分享喜悅。「升呢」成為人妻的靚湯，未有因婚後而「收埋」好身材，於今早11時多（1月5日）上載兩張泳衣照，大騷美好身段！

馬國明湯洛雯結婚丨湯鎮宗首開腔讚女婿好仔　欣賞馬國明疼錫家人朋友

湯洛雯晒修身成果

靚湯上載自己身穿一件頭泳衣的兩張相片，相信是由老公馬明操刀拍攝。從相中所見，靚湯腰肢纖瘦，展現在婚前勁減20磅後的成果。

好姊妹高海寧留言道：「嘩…. 好靚呀！」，網民紛紛大讚馬太：「馬太索到爆」、「好靚女😍😍 好索 索爆😍」、「Ohh湯姐好hot喔」，又有人向她請教減肥心得。

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馬國明留言冧老婆

馬明向來事事以靚湯為先，從來也公開大讚靚湯，他在社交網上也相當落力對老婆的相片「畀Like」，當靚湯公開最新泳衣照後，馬明很快便在帖文下留下「😍😍😍」來冧老婆，十分甜蜜！

自馬明開設IG後，「三個表情符號」已是他在靚湯帖文留言的格式，充滿其個人風格。不過，馬明其實也不是惜字如金，在2023年7月初，靚湯分享自己跳舞的短片，馬明就留言道：「好叻呀……😎😎😎」。他又曾在靚湯為愛貓慶生的相片下留言「生日快樂……身體健康……🐈……🥳🥳🥳🎉🎉🎉🎊🎊🎊」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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