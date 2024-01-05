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媒體和資訊素養｜明道小學同學走入經濟日報印刷廠 探秘報紙雜誌印刷流程

升學教育 17:02 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

港澳信義會明道小學日前參觀香港經濟日報集團旗下的泰業印刷廠。

一份報紙、一本雜誌，從記者採訪、文字校對、編輯，還要經過印刷廠哪些環節才能出版？港澳信義會明道小學日前走入香港經濟日報集團旗下的泰業印刷廠，聽主播親身分享傳媒的工作外，還實地參觀學習雜誌、報紙印刷的流程。

講起印刷廠，可能腦海的形象就是轟隆隆的聲音，堆滿廢紙等，但如今的印刷廠早已踏入現代化，港澳信義會明道小學50多名學生日前走入泰業印刷廠，首先聽《香港經濟日報》集團主播介紹傳媒的工作，包括文字記者、攝影記者及電視台記者的工作區別，了解不同記者的工作内容及行内術語，加強對生涯規劃的認知。

第二部分，明道小學的學生在印刷廠的導賞員帶領下，理解印刷廠每個設備的用處，從中了解一份報紙、一本雜誌的從排版、印刷的過程和原理，當中更有同學對設備產生了興趣，提出對設備使用的問題。

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校方：擴濶同學學習經歷及視野

港澳信義會明道小學范婉君校長表示，透過參觀活動，同學了解到傳媒製作新聞的流程及當中的辛酸，更透過親身參觀印刷廠，了解報章雜誌由排版、印刷、釘裝到出廠的運作過程，擴濶同學學習經歷及視野。

泰業印刷有限公司為香港經濟日報集團旗下印刷公司，提供專業快捷一站式印刷服務，由1989年開始投入服務，現為香港最大雜誌期刋印刷商之一。

如學校對「我的行動承諾」 加強版撥款計劃媒體和資訊素養教育、全方位學習參觀有任何查詢，歡迎聯絡TOPick新聞教育部

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