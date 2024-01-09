校長專訪︱小一全年不考試逾百項課外活動發掘潛能　愛官校長：成績只是人生一部分

▲ 愛官小學採用「多元智能」教學，全校共有108項課外活動，鼓勵學生從興趣中找到成功亮點，成為終生學習者。

【愛秩序灣官立小學/校長專訪/東區小學/官立小學】位於東區的愛秩序灣官立小學（下稱「愛官小學」），不僅是東區唯一聯繫傳統名校皇仁書院及部分東區官立中學，學校更採用「多元智能」教學，全校共有108項課外活動，校長崔家祥表示，愛官小學並非「Happy School｣，而是「愛學習」的學校，學校重視培養學生的韌度多於高度，成績只是人生一部分，鼓勵學生從興趣中找到成功亮點，成為終生學習者。

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助學生找到自己亮點

「從體驗中學習，從成功創造成功」是愛官小學辦學理念，崔校長上任7年來，他分享到，從體驗活動中把知識內化成為自己終生的目標，希望每個學生能夠在這6年裏，找到自己的強項：

學生的強項未必側重成績，例如：運動、藝術。一次活動中發現有學生有棟篤笑的天份，全場哄堂大笑，原來這也是一個亮點。

崔校長分享，學校提供採用「多元智能」教學，全校多達108項課外活動、校隊培訓及興趣班，設計多元化的體驗活動，讓學生發展共通能力。崔校長稱，學校每年都會舉辦大型跨科學習活動「體驗式學習週」，如圍繞生態、體育、傳媒等，聯合多達100間學校參與和舉辦比賽，包括：野外大搜查攝影比賽、AI學英語。在「體驗式學習週」中，無論是學生和指導老師積極討論及研究不同的方案，發揮創意，找出不同的可能性，這正是愛官透過自主學習追求的成果，讓學生「從體驗中學習，以成功創造成功」。

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不僅如此，學校以「小學校，大社區」引進豐富的學習資源，讓孩子能在不同範疇體驗活動建立溝通、解難及創造力。為協助學生的生涯規劃，愛官小學由2021年起推出「小故事.大成就」，邀請了18位不同界別的專業人士，分享自己如何追求夢想及規劃人生的故事，如作曲邀請到音樂家趙增熹先生、科研發展領域有中大物理系高級講師湯兆昇博士等。藉着嘉賓的分享擴闊學生和家長，甚至老師和校長的視野，「學校只是起步點，老師和學生也不斷學習，才能精準回應時代的趨勢」，更重要是讓學生學習如何讓夢想實現，相信自己能夠發光。

老師不是某方面的專家，透過找專家分享自身熱愛的興趣，從中感染學生追尋夢想，找到自己的亮點。

▲ 「小故事.大成就」生涯規劃講座中，中大物理系高級講師湯兆昇博士分享科研發展領域故事。（相片由受訪者提供）

自身學習經歷帶到校園 營造「愛學習」氛圍

愛官作為東區唯一聯繫傳統中學皇仁書院的小學，學校注重提升學生英語能力，崔校長透露，愛官小學過往7年入讀Band 1中學的數字持續攀升，平均有一半畢業生入讀Band 1中學，因此不但受區內家長歡迎，更有跨區學生前來叩門，甚至吸引高才通家長。他強調，愛官小學並非「Happy School｣，而是「愛學習」的學校，期望入學的學生能夠愛上讀書，並對自己有要求，明白讀書對自己有益處。

▲ 校長崔家祥表示，愛官小學並非「Happy School｣，而是「愛學習」的學校。（陳慧安攝）

提升學習動機是教學的起步，學生做到「愛上學習」先要從興趣入手，崔校長分享到自己唱民歌學英文，源於中三接觸了吉他，不斷查字典、練習唱民歌，英文自然進步，也有了信心。學習不再規限課堂和紙本，更能活學活用。校長把自身學習經歷帶到校園，營造「愛學習」的氛圍，經常拿起吉他和學生和唱。

「愛學習」的氛圍下，學生從嘗試中找到成功感，自然會比一般人投入，就能找到自己的亮點。

▲ 愛官引進人工智能技術，讓同學們透過手機APPS學習英文會話，超過兩成同學的英語會語有顯著改善，成效理想。（受訪者提供相片）

人工智能成為未來趨勢，崔校長直言：「一部電話等於老師，透過AI學習，以往的自主學習已邁向自動化、個人化學習」。校長分享學校運作了「AI英語會話」已兩、三年，學生能跟隨自己的進度選擇挑戰拔尖和補底，例如：發音、AI作文評改。老師背後能利用大數據加以調適教學內容，系統對基層家庭的幫助更為顯著，省卻了時間和金錢上的限制。

小一全年無考試

為了幫助小一學生適應新制度，愛官推行小一全年無考試現已5年，改為圍繞7至10個主題的進展性評估。小一至小二及小五至小六將會採用直升年級，以及連任班主任制度以了解進一步學生的強弱項。課程亦由趣味性入手，由校本計劃幫助學生表達自己和提供不同尖子和補底班協助；學校亦甚少暑假功課，改用任務來代替功課。例如：閱讀獎勵計劃，家長只需上載學生朗讀篇章的音檔，讓學生使用最簡便的方式完成任務，以減低閱讀大量文字抗拒感。

崔校長認為6年的小學生活是小朋友學習和培養興趣的黃金期，應該好好把握，而不是只重視學術表現。因為學生的成績和能力隨著學校的栽培自然會有成果，以及每個學生開竅的時間不同，無需過分催谷；相反學生對生活的觀察和人與人相處的表現更重要。崔校長稱，

成績只是人生一部分，希望學生在小學6年間找到自己的終身興趣、長處，自信成長

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推「正向教育」 關心學童精神健康

早已發展「正向教育」的愛官小學，重視學生精神健康，學校制定了「三感四到」的措施，定期舉辦講座讓學生和家長了解更多精神健康的資訊，當中「三感」是指培養學生「成就感、樂觀感和歸屬感」，崔校長解釋：「歸屬感」讓學生意識到自己「有事」可以找人「求救」，或者互助成為他人的小天使，結合人脈和見聞幫助自己取得成功；「四到」是指「睇到、知到、聽到和八到」，讓家長能適時提供協助。崔校長認為學生的抗逆力比能力重要：

人生的韌度比高度重要，高度會隨成長累積，有韌度自然會有高度，面對困難懂得迎難而上才重要。

▲ 崔家祥校長認為成績只是人生一部分，希望學生在小學6年間找到自己的終身興趣、長處，自信成長。（陳慧安攝）

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記者：黃諾韶