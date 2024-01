萬千星輝頒獎典禮2023丨傅嘉莉憑《香港人在北京》人氣急升　獲提名「最佳女配」+「女飛躍」

傅嘉莉(Kelly)在台慶劇《香港人在北京》憑芬妮一角令觀眾眼前一亮,當中神還原電影《食神》火雞姐、與洪永城(Tony)上演爆笑「見血」床戲盡騷喜劇潛能,讓觀眾知道傅嘉莉不是只可性感,成功擺脫邪花形象。

其人氣反映在2023年10月舉行的《無綫節目巡禮2024》上,《香港人在北京》受網民熱議後,傅嘉莉即被TVB器重,在大合照時「升呢」獲安排可以企第一行。

持續進修丨傅嘉莉完成寶石鑑定師課程 Kelly赴英行畢業禮表明將繼續修進

▲ 傅嘉莉(前左六)在《無綫節目巡禮2024》大合照被安排站在第一排。(陳慧安 攝)

萬千星輝2023丨由模特兒轉演員

而在《萬千星輝頒獎典禮2023》,傅嘉莉憑《香港人在北京》提名「最佳女配角」,同時憑此劇及《一舞傾城》提名「飛躍進步女藝員」。

具八份一德國血統(曾祖父為德國人)的傅嘉莉在中六出道成為「Elite Model Management Hong Kong」旗下模特兒,曾拍多個廣告,之後在2003年因演出《當四葉草碰上劍尖時》為普羅大眾認識。

不過她隔了10年,到2013年才再參演劇集《衝上雲霄II》,並正式成為TVB藝人。

▲ 傅嘉莉處女作《當四葉草碰上劍尖時》。

萬千星輝2023丨首度獲提名「女飛躍」

雖然傅嘉莉有時大方派福利,但她卻不是花瓶,演技早受到肯定,在2015年憑《張保仔》提名「最佳女配角」,之後再分別憑《我瞞結婚了》、《反黑路人甲》提名該獎項。至於「飛躍進步女藝員」,今次則是她首度獲提名。

可是過往,傅嘉莉因多演小三或壞女人角色,被外間封為TVB劇御用邪花,而今次終憑《香港人在北京》芬妮一角成功洗底,讓大眾知道她不是只可以演壞女人。

傅嘉莉曾接受TOPick訪問稱:「很感謝這幾年所演過這些的反派,其實很多時這些角色很有得發揮,雖然這些角色在一套劇佔比較少的戲份,但我覺得每一場戲要令觀眾記得故事之餘,還要記得你這個人物,這個是我自己一個要求。」

▲ 在今晚(1月5日)於電視城舉行的TVB職藝員聯歡晚宴上,傅嘉莉積極為自己拉票。(陳曉柔 攝)

萬千星輝2023丨用楊紫瓊金句自勉

除忙於幕前工作外,傅嘉莉在兩年前讀英國FGA寶石學課程,她稱當時邊拍《一舞傾城》邊進修:「但所有時間是剛剛好,當時拍《一舞傾城》戲份不算很多,所以能應付所有的網上課程,到考試時又有時間溫書。考完後就接了《香港人在北京》,到放假時候我就再去考試。加上因為我10幾歲就入了這行,沒有讀過大學,這個也是我一個遺憾,都想藉今次機會考驗自己。」

在2023年12月20日,傅嘉莉出席《萬千星輝頒獎典禮2023》記者會後,得知自己入圍後曾寫道:

「這個獎座象徵著希望和諸多可能,證明了夢想的確會成真。」

「姐妹們,別讓任何人說妳已經過了盛年。絕不要放棄!」-楊紫瓊

今天感觸很多…

感謝我的家庭 TVB 多年來的栽培

以及………從來沒有放棄過我

一直給我不同的角色

不同工作去磨練著我

今年才能踏上最後10強的頒獎禮台上

說出心底一些話…

在2024年1月14日,我的願望能成真嗎🥹靠你們手中神聖的一票🩷

This is a beacon of hope and possibilities.

This is proof that ... dream big, and dreams do come true.

And ladies, don’t let anybody tell you you are ever past your prime.

Never give up. ~ Michelle Yeoh