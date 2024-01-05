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本地遊丨鬧市5條輕鬆行山路綫　訪格仔山李施嬅小天地

娛樂 16:59 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

溪流盡頭的大石可俯瞰整個寶琳，石下便是小夏威夷瀑布。溪石光滑，攀爬要格外小心。（王茵芸攝）

2024年第一個周末，相信會天朗氣清，藉着好天氣由市區起步，現精選5條就近鬧市行山路綫，周末來一個新年行山遊，希望為未來一年增添新活力！

1. 「張家妍」 格仔山

由樂富港鐵站A出口，靠左沿橫頭磡南道方向直行，接駁至聯合道後，橫過馬路由樂富公園入口，步行10至15分鐘就到達配水庫。在配水庫右邊，沿着鐵絲網前行，登上小山坡就會見到格仔山的舊標高柱，高度98米，應該是全港最親民的標高柱了，這裏可以俯瞰整個樂富配水庫休憩公園。

由樂富港鐵站步行半小時左右，可抵達配水庫。沿配水庫旁的環山小徑可達格仔山平台。（王茵芸攝）

沿着山徑再前行數分鐘，張家妍（《新聞女王》由李施嬅飾演的角色）的秘密小天地就在眼前，這個格仔山平台視野遼闊，可以看到整個九龍城區，的確是放鬆心情的好地方。

搶眼的紅白格仔昔日供進入香港啓德國際機場的機師，做目視降落之用。而在啓德機場關閉後，更一度被改塗灰色以免誤導機師。現在恢復了之前的紅白色調，原來是2021年中重新油漆的。

由格仔山平台遠眺，九龍城景色盡收眼底，紅白格在 2021 年重新油漆，藍天白雲下份外搶眼。（王茵芸攝）

2. 小夏威夷徑 

將軍澳三面環山，自然不乏行山路徑，今次介紹的小夏威夷徑屬輕鬆級別。由港鐵寶琳站A2出口，穿過新都城中心二期，離開商場後橫過馬路，沿寶琳北路前行約200米，在英明苑對面、大型地盤旁邊新建的梯級上山（此段約400級），再左轉接駁較為原始的山徑。

小夏威夷徑路綫，起步約 400 級階梯，但也是全程最吃力的路段，之後幾乎全是林蔭古道。（王茵芸攝）

在第一個十字路口左轉往井欄樹方向，沿途是青葱的林蔭古道，幾乎全程都是平路或緩坡。在第二個十字路口右轉上行，山徑在此段更富古意，沿途都可聽到潺潺水聲。

3. 鶴咀 訪香港首座燈塔

在筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士（非每一班次都經過鶴咀，請先查詢），在鶴咀站下車，沿着平坦的鶴咀道一直前行（鶴咀道禁止外來車輛駛入，若想保留體力可考慮搭的士到鶴咀超級空氣監測站）。

鶴咀燈塔，是香港第一座燈塔，建於 1875 年。花崗岩裝飾的大門和底座令它別具風味。（王茵芸攝）

沿途會經過擁有一大片綠草地的鶴咀電台，海邊設有香港唯一的鶴咀海岸保護區，岸邊完整的鯨魚骨架吸引很多人來此一窺真面目。這骨架來自1955年擱淺在維港的鯨魚，長約10米。

鯨魚骨架附近便是打卡熱點蟹洞，尤其在海浪洶湧的時候，浪花如碎雪般擊打石上，甚是壯觀。香港第一座燈塔就坐落在這附近，現為香港法定古迹的鶴咀燈塔，早在1875年落成，以花崗岩砌成的拱門和底座，歷史感濃重。

蟹洞是鶴咀海岸保護區最受歡迎的景點（王茵芸攝）

留意的時，此路綫沿途不設洗手間或垃圾筒或補給站，不妨幫襯鶴咀村附近士多補充食物、使用洗手間，這樣也可順路觀賞鶴咀村更樓，與世界文化遺產的開平碉樓相似，這座花崗岩築造的更樓有射擊孔，以抵抗當時在香港猖獗橫行的海盜。

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4. 石澳《喜劇之王》 情人橋

說石澳是香港人的後花園，的確蠻貼切的。在9號巴士的終點站下車，車站本身就充滿歷史，於2013年被評為二級歷史建築。

極為罕見的歐式兩層樓建築在1955年落成，由著名建築師徐敬直團隊設計，懸臂式陽台既寬敞開揚又獨特，引人注目。此建築在2022年完成修葺，2樓將來或許改建成咖啡室或遊客中心。

石澳後灘的藍色情人橋，面對驚濤拍岸的壯觀場景，確是海誓山盟的好地方。（王茵芸攝）

步行穿過石澳村，一座比一座色彩鮮艷、造型獨特的歐式小屋，加上《喜劇之王》電影中，周星馳與張栢芝對望的場景就在村內的石澳健康院，令這寧靜小村早已成為打卡勝地。

離開石澳村繼續往海邊走，在強颱風山竹襲港後被摧毀的藍色情人橋已經恢復了原貌，僅供兩人並行的超窄橋面，加上不時拍打的海浪，是不是有山盟海誓的感覺？

不過如果想欣賞海浪，旁邊的石灘更適合，海邊巨石形狀千奇百怪，加上巨浪拍岸時的震撼，難怪成為婚紗照的熱門拍攝地點。還有體力的話，可以跨過情人橋，一探大頭洲的神秘。

5. 太平山頂 

當大部分人都選擇搭山頂纜車或者15號巴士上太平山頂，推薦一條步行路綫,可沿途探訪除中環總站以外那5個風格景致各異的纜車站，和濃鬱的英式風情。

山頂纜車白加道站，造型典雅卻遊人稀少，是難得可以靜賞山頂纜車來去的地方。（王茵芸攝）

從金鐘太古廣場起步，穿過香港公園來到堅尼地道，找到纜車徑入口（站在纜車徑回望即可看見小巧的堅尼地道站）緩步上山，不久就抵達較多人熟知的麥當勞道站，抬頭可見壯觀的花崗岩英式橋墩，那是寶雲道輸水道的部分身影，站的四周可找到不少典雅的英式建築。

再往上走，路過梅道站以後，周圍環境瞬間寧靜了許多，開始進入中環自然徑。

兩旁的樹木為途人擋去喧囂、提供清新的空氣和蔭涼，陽光偶爾穿過樹葉灑在路邊青苔和百年矮牆上。在到達山頂之前的白加道站，是記者最偏愛的纜車站：這裏的巨大扇形鐵窗和古典風格的建築，自1888年啓用至今不曾改動，加上平日人流極少，可靜坐在等車的長椅上看纜車穿梭來去。

從白加道站再往上走大約10分鐘，就是山頂總站，回到喧鬧的人群。短短1小時左右的路程，如同穿越了百年歷史一般。

達山頂時若接近黃昏時間，可走入盧吉道，尋找西高山的入口（在一座優雅的金屬涼亭旁邊），半小時左右就可到達欣賞日落和南區美景的西高山頂。

記者：王茵芸

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