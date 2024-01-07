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萬千星輝頒獎典禮2023丨演毒王觀眾受落演技昇華　陳豪被看高一線再度封帝

娛樂 22:07 2024/01/07

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

陳豪被指「封帝」呼聲高！

貴為一線小生的陳豪初出道演過不少反派，惟觀眾卻不太受落，不過今年阿Mo憑《破毒強人》裡「毒王」一角爭逐《萬千星輝頒獎典禮》最佳男主角，相隔多年再演反派，觀眾勁buy之外，打入十強的阿Mo被看高一線再奪得最佳男主角獎。

【破毒強人】陳豪奸得有魅力奪視帝呼聲高　何廣沛忍淚痛哭引爆淚點

萬千星輝2023丨陳豪為角色花盡心思

「毒王」文華頹廢的造型，已經為觀眾帶來新鮮感，加上阿Mo為角色花了心思，刻意壓低聲線來演出。

回想早年因聲沙問題而影響星途的阿mo，今次卻刻意「玩聲」來助演戲，對此阿mo曾說：「根據角色嘅複雜背景同身體退化嘅情況，今次大膽喺聲線度作出咗挑戰，包括對白節奏嘅快慢、高低音嘅平衡，同埋情緒波動時嘅變化等。由於自己年輕嘅時候，曾經長時間浸淫喺沙啞聲之中，所以呢份感覺都熟悉嘅。」

陳豪挑戰「毒王」一角！（劇照）

萬千星輝2023丨晒變臉式演技

《破毒強人》播映期間阿Mo也獲得不少正評，網民除大讚他演技爐火純青，甚至有人同情角色，反過來想撐這位毒王，足見阿Mo並非奸出面咁簡單。

陳豪曾說：「呢個角色好多微細變化位需要特別注意，監製特別提醒我不要過份瘦削，佢話雖然係反派，但不能過分猙獰。」

另外其中一集裡，阿Mo先後展現「怒極爆Seed」及「感性」兩種不同情緒，考驗其功力，結果阿Mo未有令觀眾失望，而今年視帝相信是阿Mo跟陳展鵬之爭。

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萬千星輝​​​​​​​2023丨模特兒轉型當演員

年輕時陳豪隨家人移民澳洲，大學未畢業便被Esprit起用為男模，之後擔任模特兒工作。

1994年阿Mo回流返港，參與演出三級片《晚九朝五》，當中不乏裸露和大膽的激情場口，及後他參演《特警新人類》、《算死草》、《烈火戰車2極速傳說》等電影，大部份演反派角色，直到他接受割除聲帶瘜肉手術，星途才開始改變。

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萬千星輝頒獎典禮2023丨最佳男主角完整入圍名單　陳豪馬國明周嘉洛手執3項提名

萬千星輝​​​​​​​2023丨17年前封雙料視帝

在2000年，阿Mo加入TVB，起初也是演三、四線角色，直至2002年，憑劇集《洛神》裡「曹丕」一角表現非常突出，漸受觀眾注目。

隨後，阿Mo憑劇集《絕世好爸》的溫馨搞笑演出，獲得不少劇迷愛戴，開展小生之路，參演《金枝慾孽》、《秀才遇着兵》、《妙手仁心III》等劇集。

結果於2007年，阿mo憑《溏心風暴》飾演「得得地」一角獲萬千星輝頒獎典禮「最佳男主角」及「我最喜愛的電視男角色」，成雙料視帝。在2012年更以劇集《天與地》榮獲亞洲電視劇大獎最佳男主角，成為亞洲視帝。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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