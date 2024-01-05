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【欺詐判監】涉虛報訂單金額收逾15萬回佣　運動配飾公司採購員囚7個月

社會 17:06 2024/01/05

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熱門 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

涉虛報訂單金額收回佣，採購員今於東區裁判法院被判囚7個月。資料圖片

40歲運動配飾公司採購員，涉虛報採購訂單貨款，從而賺取15萬元差價作回佣。被告早前承認2項欺詐罪，裁判官指被告違反誠信且犯案時間長，今（5日）於東區裁判法院被判監7個月，控方指被告已向公司繳還涉案款項。

被告吳麗琼（40歲）被控於2021年2月8日至11月16日期間，及同年12月23日至2022年8月3日期間，分別與冼粵華、林君宏一同藉作欺騙即向依則達國際有限公司虛假地表示應分別就9份及6份採購訂單向立之誠實業有限公司、君躍商業有限責任有限公司支付的款項是真實地招致的，並意圖詐騙而誘使依則達向2間公司多付逾3.3萬及12萬。

裁判官曾宗堯判刑時指，本案屬違反誠信，被告犯案時間長，涉款不低，性質嚴重，判監7個月。

案情指，被告在依則達運動配飾貿易公司任採購員，負責向內地供應商索取報價及下採購訂單。依則達負責人於2022年，發現被告在15份訂單擅自提高工廠貨款，廠商將差價轉帳予被告。被告在警誡下承認曾收取回佣。

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記者：陳曉欣

運動 罪案 運動 採購 國際集團 貿易 欺詐罪

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