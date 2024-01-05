  • 20°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【立法會】事務委員會席位分配結果出爐　2議員入6會、林順潮「冧莊」僅入1會

政治 17:21 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

立法會今個會期事務委員會席位分配結果出爐。（資料圖片）

立法會今個會期事務委員會席位分配結果今出爐，其中，「G19」簡慧敏和工聯會梁子穎加入6個委員會，達上限；有13人同時出任5個委員會委員；選委界林順潮則與去年一樣，僅加入1個委員會。

立法會《議事規則》規定，事務委員會由最少6名、最多20名議員組成，包括一名主席。《內務守則》則訂明，任何議員均不得同時出任多於6個事務委員會的委員。早前議員們已按不同板塊報名加入事務委員會，結果於今日公布，簡慧敏和梁子穎入最多委員會，達6個委員會。

另有13人同時出任5個委員會委員，包括實政圓桌田北辰、「G19」馬逢國、謝偉銓、經民聯盧偉國、自由黨邵家輝、李鎮強、工聯會陸頌雄、陳穎欣、鄧家彪、新民黨何敬康、法律界林新強、選委界何君堯、江玉歡。

林順潮則敬陪末席，僅加入衞生事務委員會，翻查資料，他在去年同樣是僅加入了1個委員會。他在去年曾回覆傳媒表示，只加入一個事務委員會，是因為香港與內地通關在即，會花很多時間奔走兩地，以集中做好兩地醫療和醫藥生物科技的融合及發展事宜。醫療衞生界林哲玄亦只加入2個委員會。

7委員會未滿   公務員及資助機構員工僅12人

委員會人數方面，有11個委員會達20名議員人數的上限，包括保安、發展、教育、交通、房屋、經濟發展、民政及文化體育、財經、衞生、福利、工商及創新科技；至於7個未滿額的委員會，分別是政制、食物安全及環境衞生、司法及法律、資訊科技及廣播、環境、司法及法律事務委員會、人力，當中以公務員及資助機構員工最少人，僅12名委員。

立法會秘書處今日通知議員，18個事務委員會將於1月16日舉行首次會議，選舉正副主席。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
17:44 2024/01/04
【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
23:01 2024/01/04
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
今日 15:50
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多

你可能感興趣

【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
17:44 2024/01/04
【惡劣天氣】東區、黃大仙區議會關注防洪能力　區議員倡覓地設蓄洪池
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
23:01 2024/01/04
【特首訪莞】李家超盼要在國家發展建設爭取多席　籲工商界多推廣香港
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
今日 15:50
【立法會】馬逢國卸任內會副主席　李慧琼：感謝他盡心盡力、貢獻良多
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌