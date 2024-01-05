【立法會】事務委員會席位分配結果出爐　2議員入6會、林順潮「冧莊」僅入1會

▲ 立法會今個會期事務委員會席位分配結果出爐。（資料圖片）

立法會今個會期事務委員會席位分配結果今出爐，其中，「G19」簡慧敏和工聯會梁子穎加入6個委員會，達上限；有13人同時出任5個委員會委員；選委界林順潮則與去年一樣，僅加入1個委員會。

立法會《議事規則》規定，事務委員會由最少6名、最多20名議員組成，包括一名主席。《內務守則》則訂明，任何議員均不得同時出任多於6個事務委員會的委員。早前議員們已按不同板塊報名加入事務委員會，結果於今日公布，簡慧敏和梁子穎入最多委員會，達6個委員會。

另有13人同時出任5個委員會委員，包括實政圓桌田北辰、「G19」馬逢國、謝偉銓、經民聯盧偉國、自由黨邵家輝、李鎮強、工聯會陸頌雄、陳穎欣、鄧家彪、新民黨何敬康、法律界林新強、選委界何君堯、江玉歡。

林順潮則敬陪末席，僅加入衞生事務委員會，翻查資料，他在去年同樣是僅加入了1個委員會。他在去年曾回覆傳媒表示，只加入一個事務委員會，是因為香港與內地通關在即，會花很多時間奔走兩地，以集中做好兩地醫療和醫藥生物科技的融合及發展事宜。醫療衞生界林哲玄亦只加入2個委員會。

7委員會未滿 公務員及資助機構員工僅12人

委員會人數方面，有11個委員會達20名議員人數的上限，包括保安、發展、教育、交通、房屋、經濟發展、民政及文化體育、財經、衞生、福利、工商及創新科技；至於7個未滿額的委員會，分別是政制、食物安全及環境衞生、司法及法律、資訊科技及廣播、環境、司法及法律事務委員會、人力，當中以公務員及資助機構員工最少人，僅12名委員。

立法會秘書處今日通知議員，18個事務委員會將於1月16日舉行首次會議，選舉正副主席。

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責任編輯：區綽彥