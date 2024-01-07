超市大搜查｜《LDK》15款膠布大比拼　6款A級唔易甩+彈性高　松本清上榜最平$11/100塊

相信大家都試過用膠布，貼好後很快就會因沖水或摩擦而脫落。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測15款膠布，比較各款產品的使用感、緊貼性、附著力和性價比，並挑選出使用感最佳的款式，當中包括松本清、S-Select、NICHIBAN等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售207日圓（約11港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測各款膠布

《LDK》指出，膠布一般用於皮膚傷口上，而現時也有不同類型和尺寸，方便市民應付不同大小的傷口；此外，市面上亦有「水膠體繃帶」，能做到像急救繃帶的效果，幫助較大較深的皮膚傷口進行癒合。

《LDK》以4大標準評測各款膠布：

使用感： 由受測員實際使用膠布，針對黏貼容易程度，以及黏貼後手指的活動程度進行評分。

由受測員實際使用膠布，針對黏貼容易程度，以及黏貼後手指的活動程度進行評分。 緊貼性： 由受測員實際使用膠布一天，根據膠布緊貼在皮膚上的時長進行評分。

由受測員實際使用膠布一天，根據膠布緊貼在皮膚上的時長進行評分。 附著力： 把膠布黏貼在人工皮革上，再用測量儀器拉扯膠布以測試產品的附著力，根據測量儀器的負載數字進行評分。

把膠布黏貼在人工皮革上，再用測量儀器拉扯膠布以測試產品的附著力，根據測量儀器的負載數字進行評分。 性價比：根據購買時價格計算性價比。

15款膠布大比拼

《LDK》評測了市面上10款一般膠布及5款水膠體繃帶款式：

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評測結果顯示，「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」和「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；其中後者一盒有100塊，僅售207日圓（約11港元），十分抵買。

「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」擁有出色的彈性，受測員表示使用後也不影響手指彎曲，而且附著力甚高，故不輕易脫落。而且，其售價僅為428日圓（約23港元），以它一盒有70片而言，性價比甚高。

「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」擁有比一般膠布更強的附著力，受測員表示使用一天後也沒有任何脫落跡象，就算經過沖水也不影響產品附著力。其售價為525日圓（約28港元），考慮到水膠體繃帶本身售價較高，而且其附著力效果強，故性價比也良好。

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