飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選

▲ 1款蒸餸未必健康，16款兩餸飯菜式熱量大比拼；營養師推介3款低脂之選。

香港近年興起又平又大份的「兩餸飯」，迅速成為一衆打工仔午膳及糧尾恩物。不過，港式鑊氣小炒有不少菜式都是高油、高脂、高鹽，吃得多會增加患上「三高」及肥胖的風險。註冊營養師Ariel為大家拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里，推介健康之選。

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「Aranth安曼營養」註冊營養師Ariel，在Instagram專頁拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里：

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Ariel特別提及3款人氣之選，但卻屬於高熱量邪惡菜式，不宜經常進食。包括：咕嚕肉、魚香茄子及蒸肉餅。Ariel表示，一份咕嚕肉含有約950卡路里的熱量和86克的脂肪，用料肥豬肉加上麵粉，油炸後再加上酸甜醬汁，非常高熱量和高脂肪，絕對是一個壞選擇。

另外，魚香茄子含有約1000卡路里的熱量和88克脂肪，用料不止含有肥豬肉，作為蔬菜的茄子非常吸油，吃一份即熱量爆錶。

而很多人認為「蒸」的菜式就是健康，但蒸肉餅並不是這一回事。由於肉餅是使用大量肥豬肉製成，一份含有約730卡路里的熱量和60克脂肪，非常邪惡。

3款低脂高蛋白營養之選

至於低熱量的好選擇，Ariel特別推介以下3款，並附上食用貼士：

蒸水蛋：含有約260卡路里和24克脂肪，是一個低熱量且蛋白質豐富的選擇。

豉汁蒸魚：含約384卡路里和18克脂肪。不過豆豉醬比較高鹽，要盡量要避免食用醬汁。

蟲草花蒸雞：含有約440卡路里和26克脂肪，建議去皮食用，會更低脂。

內容獲「註冊營養師Ariel」授權轉載。

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責任編輯：張沛