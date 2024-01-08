  • 19°C
香港時間 : 2024108日 (週一) 10:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略︱1款蒸餸未必健康　16款兩餸飯菜式熱量大比拼　營養師推介3款低脂之選

保健美顏 10:00 2024/01/08

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

1款蒸餸未必健康，16款兩餸飯菜式熱量大比拼；營養師推介3款低脂之選。

香港近年興起又平又大份的「兩餸飯」，迅速成為一衆打工仔午膳及糧尾恩物。不過，港式鑊氣小炒有不少菜式都是高油、高脂、高鹽，吃得多會增加患上「三高」及肥胖的風險。註冊營養師Ariel為大家拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里，推介健康之選。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士︱患胰臟癌曾被判剩半年命　硬淨女子康復後展精彩人生下半場

「Aranth安曼營養」註冊營養師Ariel，在Instagram專頁拆解16款「兩餸飯」常見菜式卡路里：

點擊圖片放大
+17
+16

Ariel特別提及3款人氣之選，但卻屬於高熱量邪惡菜式，不宜經常進食。包括：咕嚕肉、魚香茄子及蒸肉餅。Ariel表示，一份咕嚕肉含有約950卡路里的熱量和86克的脂肪，用料肥豬肉加上麵粉，油炸後再加上酸甜醬汁，非常高熱量和高脂肪，絕對是一個壞選擇。

另外，魚香茄子含有約1000卡路里的熱量和88克脂肪，用料不止含有肥豬肉，作為蔬菜的茄子非常吸油，吃一份即熱量爆錶。

而很多人認為「蒸」的菜式就是健康，但蒸肉餅並不是這一回事。由於肉餅是使用大量肥豬肉製成，一份含有約730卡路里的熱量和60克脂肪，非常邪惡。

3款低脂高蛋白營養之選

至於低熱量的好選擇，Ariel特別推介以下3款，並附上食用貼士：

  • 蒸水蛋：含有約260卡路里和24克脂肪，是一個低熱量且蛋白質豐富的選擇。
  • 豉汁蒸魚：含約384卡路里和18克脂肪。不過豆豉醬比較高鹽，要盡量要避免食用醬汁。
  • 蟲草花蒸雞：含有約440卡路里和26克脂肪，建議去皮食用，會更低脂。

內容獲「註冊營養師Ariel」授權轉載。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：張沛

相關文章

飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐　營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】
10:02 2023/12/27
飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐　營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】
飲食攻略｜假期派對聚餐一定肥？　營養師教4大飲食原則　照享用美食反降脂9%
10:05 2023/12/25
飲食攻略｜假期派對聚餐一定肥？　營養師教4大飲食原則　照享用美食反降脂9%
飲食攻略｜蔬菜一定高纖？　西生菜、青瓜幾乎無！　32款食物纖維量一覽
10:04 2023/12/11
飲食攻略｜蔬菜一定高纖？　西生菜、青瓜幾乎無！　32款食物纖維量一覽

你可能感興趣

飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐　營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】
10:02 2023/12/27
飲食攻略｜除夕元旦自製低脂六道菜大餐　營養師精選頭盤主菜甜品飽肚有營【內附食譜】
飲食攻略｜假期派對聚餐一定肥？　營養師教4大飲食原則　照享用美食反降脂9%
10:05 2023/12/25
飲食攻略｜假期派對聚餐一定肥？　營養師教4大飲食原則　照享用美食反降脂9%
飲食攻略｜蔬菜一定高纖？　西生菜、青瓜幾乎無！　32款食物纖維量一覽
10:04 2023/12/11
飲食攻略｜蔬菜一定高纖？　西生菜、青瓜幾乎無！　32款食物纖維量一覽
健康問題 減肥 美食 養生 熱量 菜式 蛋白質 脂肪 肥胖 營養師