  • 20°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柳俊江自殺丨消息指前TVB主播柳俊江身亡　大埔寓所燒炭

娛樂 17:29 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

前TVB主播柳俊江身亡。

前TVB主播柳俊江逝世！今日（1月5日）下午3時許，警方接報指，大埔黃宜坳路有一名男子在寓所內懷疑自殺。

消防接報到場爆門入屋，發現男子倒斃單位內，旁邊有一盆燒過的炭，相信燒炭自殺。而消息指，死者為前TVB主播柳俊江。

消息指前TVB主播柳俊江身亡　柳爺曾分享新一年目標：好好捉緊每一個當下

柳俊江在5天前參加長跑

柳俊江自殺丨一天前仍有更新社交網

在一天前，柳俊江與社交網上載片段教大家「點企」，帖文現為其最新帖文，有網民就留言：「可唔可以係假消息」、「仲追緊你啲片，不是真的」。

另外，他在3天前，才在個人社交平台發文講對新一年期盼，寫道：

甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？

是昨天。

甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？

是明天。

每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。

2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。

柳俊江在3日前講新年期望。

柳俊江自殺丨疑與女友分手

柳俊江於2020年9月涉嫌於觀塘一間食肆涉襲擊一名男子被捕，因而傳出與結婚10年、與其育有一對子女的太太雷康怡（Florence）分居的消息。

事隔一年後，柳俊江公開新戀情，與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，二人經常放閃，更發展至同居的關係。

不過2023年年中柳俊江在社交網只談工作，再沒有大晒與Grace的合照，加上日前柳俊江晒出新照，並透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

而翻看Grace的社交平台，現時她只分享性感獨照及出席公開活動的照片，生活依然精彩，難怪令人揣測二人情盡。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
白日之下丨余香凝從記者一角謹記堅持善良　姜大衛「神來之筆」造就難忘一幕

柳俊江自殺丨經歷人生低潮

柳俊江在2020年是非纏身，當年九月初於觀塘一間餐廳涉嫌打鬥，當時其妻雷康怡與一名男姓友人用膳，柳俊江突然出現並與該名男子發生口角繼而動武。

及後柳俊江承認與男子發生衝突，以及與結婚十年的太太處於分居狀態。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

相關文章

【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
13:34 2023/10/09
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？

你可能感興趣

【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
13:34 2023/10/09
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
柳俊江 娛樂人物職業 演員 主播

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌