柳俊江自殺丨消息指前TVB主播柳俊江身亡　大埔寓所燒炭

▲ 前TVB主播柳俊江身亡。

前TVB主播柳俊江逝世！今日（1月5日）下午3時許，警方接報指，大埔黃宜坳路有一名男子在寓所內懷疑自殺。

消防接報到場爆門入屋，發現男子倒斃單位內，旁邊有一盆燒過的炭，相信燒炭自殺。而消息指，死者為前TVB主播柳俊江。

消息指前TVB主播柳俊江身亡 柳爺曾分享新一年目標：好好捉緊每一個當下

▲ 柳俊江在5天前參加長跑

柳俊江自殺丨一天前仍有更新社交網

在一天前，柳俊江與社交網上載片段教大家「點企」，帖文現為其最新帖文，有網民就留言：「可唔可以係假消息」、「仲追緊你啲片，不是真的」。

另外，他在3天前，才在個人社交平台發文講對新一年期盼，寫道：

甚麼是一定擁有過，卻捉不住的？



是昨天。



甚麼是永遠都快來到，但永遠都未來的？



是明天。



每一個昨天，都是過去式；每一個明天，只是未來式。



2024年的目標，好好捉緊每一個當下。沒有需要後悔甚麼，沒有需要期盼甚麼。做喜愛的事，喜愛自己做的事，做擅長的事，學會不擅長的事。

▲ 柳俊江在3日前講新年期望。

柳俊江自殺丨疑與女友分手

柳俊江於2020年9月涉嫌於觀塘一間食肆涉襲擊一名男子被捕，因而傳出與結婚10年、與其育有一對子女的太太雷康怡（Florence）分居的消息。

事隔一年後，柳俊江公開新戀情，與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，二人經常放閃，更發展至同居的關係。

不過2023年年中柳俊江在社交網只談工作，再沒有大晒與Grace的合照，加上日前柳俊江晒出新照，並透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

而翻看Grace的社交平台，現時她只分享性感獨照及出席公開活動的照片，生活依然精彩，難怪令人揣測二人情盡。

最新影片推介：

柳俊江自殺丨經歷人生低潮

柳俊江在2020年是非纏身，當年九月初於觀塘一間餐廳涉嫌打鬥，當時其妻雷康怡與一名男姓友人用膳，柳俊江突然出現並與該名男子發生口角繼而動武。

及後柳俊江承認與男子發生衝突，以及與結婚十年的太太處於分居狀態。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626