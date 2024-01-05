【查冊收緊】下周一起傳媒車牌查冊須符合「重大公眾利益」　運輸署：無客觀定義

▲ 運輸署署長李頌恩。（曾耀輝攝）

香港電台節目《鏗鏘集》時任編導蔡玉玲車牌查冊案，去年中在終審法院被裁定上訴得直後，運輸署檢討車牌查冊程序。署方今日（5日）表示，考慮終院判辭後，將於下周一（8日）起實施新安排，列明7種符合申請查冊的情況，但當中未有包括傳媒採訪報道。運輸署署長李頌恩指，如涉及重大公眾利益，可循「例外情況」機制申請，惟何謂重大公眾利益「無客觀定義」。

運輸署指，終審法院早前就一宗與申請車輛登記細節證明書相關的案件頒下判決，明確指出車輛登記冊上的個人資料涉及私隱權應受保障，運輸署署長有責任妥善管理車輛登記用上的資料，並將有關資料被濫用的風險降至最低。署方已完成檢討車牌查冊程序，並將於下周一實施優化安排，包括指明車輛登記冊設立目的、訂明符合發放證明書條件、引入提出例外情況的申請機制，以及推行保障車主私隱的措施。

其中，車輛登記冊設立的3個目的分別為規管車輛使用、供執法機關履行職責，以及向因受車輛擁有權或車輛使用直接影響，而需確定該車輛資料人士

提供有關資料。

符合發放證明書條件則包括申請人為該車輛的登記車主；申請人已獲該車輛登記車主書面同意索取有關證明書，而有關資料只會用於登記車主書面同意中指明的用途；申請人因該車輛擁有權或該車輛使用直接影響該申請人或其主事人的權益而需確定該車輛資料，而有關資料只會用於下列7項指明用途：買賣車輛、保險索償、賠償或申索、糾正車輛出現於不適當地方問題、追討費用或罰款或收費和償還涉及個別車輛的貸款、車輛涉及法律程序，以及安全召回。

若不符合上述條件，但由於涉及車輛擁有權或車輛使用，且涉及重大公眾利益，而需確認車輛登記細節，則會被納入「例外情況」申請，申請人必須以書面陳述向運輸署署長提出申請，再由署長考慮是否批准，考慮前提包括披露車輛登記細節所涉及的公眾利益，大於登記車主享有的私隱權及其他人和社會的合法權益等。

新安排下的指定7項列明查冊目的未包括傳媒採訪報道，李頌恩指，「新聞報道」不是設立登記冊的主要考慮，但可透過「例外情況」途徑提出書面申請，需列明申請目的、將如何使用相關資料、披露方法，如何確保資料不被濫用、是否沒有其他渠道得到資料。

她續指，「例外情況」申請的處理時間會視乎個案而異，難一概而論，又說相關申請沒有上訴機制，但歡迎申請者被拒絕後，提交額外資料，有需要會重新審視。

至於何謂重大公眾利益，李頌恩稱，「無客觀定義」，要視乎個案而定，有需要時會諮詢其他部門。

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記者：梁薾心