時尚設計｜中價牌子推出$5500以下特色手袋 　集齊華麗公主風+Cute爆卡通風

▲ 你又喜歡什麼風格呢？

開心買袋，不開心也買袋，但剛踏入社會的小資女始終資金有限，所以中價手袋絕對是一個好選擇！不少OL大愛的中價牌子，例如COACH、ANTEPRIMA、Kate Spade ，甚至是新生代設計師Simone Rocha同名品牌，也有推出價位約$5000的手袋，而且設計風格多變，有奢華的珍珠公主風，亦有可愛的卡通風，令人看得心心眼！

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COACH恐龍袋 HKD4,500

這個黑色恐龍剪影包款採用黃油般柔軟的手套鞣製皮革製成，並配有耐用的同色系啞光PVD ​塗層五金配件，加上搞怪的外形，打造出一種極其有趣的風格，彷彿將它挽在手上，它會不經意地發出咆哮聲。

COACH再生皮革心型包 HKD4,200

這款耐人尋味的心型包款採用再生手套鞣製皮革製成，充滿俏皮浪漫氣息；皮革經過精心製作，經久耐用，而且是少女最愛的心心造型，看到就想一口親下去。

Anteprima X SNOOPY Wire Bag HKD2,995/HKD5,295

這個系列經過精心策劃，展示了ANTEPRIMA標誌性的STANDARD WIREBAG、STANDARD MINIATURA WIREBAG、小袋和迷人的包袋裝飾品，這些裝飾品上飾有深受喜愛的花生漫畫人物SNOOPY（史努比）和 WOODSTOCK。

史努比俏皮可愛，紅色迷你款搶眼奪目，只需要$2,995，金色款亦只需$5,295，十分抵買。

Simone Rocha奈米蛋袋 £395（約HKD3,950）

Simone Rocha服飾系列以獨立自主的女性作為設計靈感，不羈卻充滿浪漫風情，她設計的手袋同樣使人心動，奢華的珍珠蛋狀手袋，配上珍珠背帶，一副千金小姐的貴氣模樣，同時又帶點小公主的柔美。

Simone Rocha 蝴蝶結包 £298（約HKD2,980 ）

有機玻璃蝴蝶結包是Simone Rocha標誌性有機玻璃包系列的新成員，蝴蝶結形狀充滿公主氣質，散發陣陣貴氣。

Kate Spade What's Popping爆米花桶造型斜背包 HKD5,500

品牌向來以玩味為主題，這個像真度極高的爆谷手袋，細看下見到每粒爆谷都是珍珠和金色閃片製作而成，手功非常精細，亦為搞怪的手袋增添了幾分華麗的味道。

Kate Spade 2024情人節系列-Alexander Girard x Kate Spade New Y HKD4,000

這款情人節系列手袋印上紅色心心，再在心心入面印上「LOVE」字樣，簡約得來又不失甜美，浪漫得令人一見難忘。

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責任編輯：Kiwi Lee