【柳俊江燒炭】柳俊江死前ig社交媒體活躍　跑馬拉松食炒牛河

▲ 柳俊江2021年曾經公開露面，上庭接受審訊。（資料圖片）

大埔有人燒炭自殺，據悉死者是TVB前主播、前記者柳俊江。

柳俊江近日於社交媒體仍然活躍，柳俊江昨天在社交媒體上載「柳爺說話教室」系列影片，教觀衆「站立」姿勢，為其生前最後公開發帖。柳俊江兩日前曾外出跑步，跑42公里馬拉松後於半夜食一盒乾炒牛河，又透露將Viu TV亮相。不似是自尋短見，惜今日（5日）傳出惡耗。

消息傳出後，衆多用戶在柳俊江社交媒體上留言「RIP」，亦有不少網民對消息表示難以置信，指「自殺？會唔會係假新聞？」、「出黎話我知係假新聞好冇？」等。

2024第一課，為咗陪個朋友，走隻全馬。點解呢？唔可以劇透，大家遲啲睇 @viutv 就知。



都好，可以凌晨食乾炒牛河，完全冇罪惡感。

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：吳卓峰