  • 20°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:01
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【柳俊江燒炭】柳俊江死前ig社交媒體活躍　跑馬拉松食炒牛河

社會 17:46 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

柳俊江2021年曾經公開露面，上庭接受審訊。（資料圖片）

大埔有人燒炭自殺，據悉死者是TVB前主播、前記者柳俊江。

柳俊江近日於社交媒體仍然活躍，柳俊江昨天在社交媒體上載「柳爺說話教室」系列影片，教觀衆「站立」姿勢，為其生前最後公開發帖。柳俊江兩日前曾外出跑步，跑42公里馬拉松後於半夜食一盒乾炒牛河，又透露將Viu TV亮相。不似是自尋短見，惜今日（5日）傳出惡耗。

童學園
校長專訪丨創自家Phonics課程屹立逾50年　解開St. Catherine's幼稚園受熱捧之謎

消息傳出後，衆多用戶在柳俊江社交媒體上留言「RIP」，亦有不少網民對消息表示難以置信，指「自殺？會唔會係假新聞？」、「出黎話我知係假新聞好冇？」等。

2024第一課，為咗陪個朋友，走隻全馬。點解呢？唔可以劇透，大家遲啲睇 @viutv 就知。

都好，可以凌晨食乾炒牛河，完全冇罪惡感。

點擊圖片放大
+3
+2

防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
13:34 2023/10/09
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響

你可能感興趣

【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
13:34 2023/10/09
【前TVB主播】柳俊江疑與女友分手三年情結束　搬離愛巢重新生活？
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
17:03 2022/08/03
【首度開腔】前妻終開腔承認離婚兼暗諷搏同情　柳俊江回應：誰挑釁在先？
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
11:56 2022/03/13
【新冠後遺症】染疫康復後出現後遺症經常咳嗽 柳俊江親述對性功能影響
記者 自殺 媒體 TVB 柳俊江 大埔 跑步

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌