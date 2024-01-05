【柳俊江燒炭】推線上課程「柳爺說話教室」　網民：水準之作

▲ （柳俊江instagram截圖）

大埔有人燒炭自殺，據悉死者是TVB前主播、前記者柳俊江。

柳俊江生前於社交媒體十分活躍，去年曾推出「柳爺說話教室」線上課程，教授演講技巧、組織能力及身體語言等。

其中，柳俊江曾推《21日聲音形象改造課程》，教觀衆如何一開口說話便令人覺得吸引及充滿魅力。他指，吸引力的關鍵在於一把動聽的聲音，指「世上冇難聽嘅聲音，只有唔識運用嘅聲音」，透過六堂課、兩次評估，掌握聲帶運用、抑揚頓挫、節奏感、清晰度。

柳俊江又教網民如何流暢説話，指説話時想少點 「ee、ee、er、er、即係、咁呢、其實」這些不必要嘅修飾，秘訣是養成聆聽自己的習慣、及把自己的聲音錄下，改善說話流暢度。不少網民均留言表示教學是「水準之作」、希望報名線上課程等。

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

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記者：吳穎嵛