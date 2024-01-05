  • 20°C
香港時間 : 2024105日 (週五) 19:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

柳俊江燒炭︱柳俊江與前妻大學一見鍾情　曾分享夫妻相處之道惜最終17年情斷

休閒消費 18:17 2024/01/05

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

柳俊江與前妻大學一見鍾情，曾分享夫妻相處之道，惜最終17年情斷。

前無綫新聞主播柳俊江今日（5日）在大埔黃宜坳一間村屋內燒炭身亡，終年42歲。柳俊江與前妻雷康怡（Florence）育有一子一女，直到2020年時爆出婚姻問題，最終在同年10月宣布離婚，結束夫妻關係。

最新影片：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘｜飲食要留神　營養師介紹3種易致便秘食物

柳俊江死訊傳出後，令外界大為震驚，大批網民在其社交平台留言致哀。柳俊江因外表英俊，曾被外界譽為「新聞王子」，其感情生活亦因此備受關注。而他與前妻Florence在2020年離婚一事亦曾被報道。柳俊江與Florence識於大學時期，當時柳俊江在大學舞會上對Florence一見鍾情，並主動上前向太太索取電話號碼，成功取得對方的ICQ。

二人當時同住在屯門區，就讀於浸會大學，因經常相約上下課，結果柳俊江成功取得美人芳心。拍拖7年後，柳俊江一次到內地出差採訪，差點被大貨車迎面相撞，回港後決定要珍惜當下，馬上向太太求婚，於2010年步入禮堂，2014年誕下女兒Bella，兩年後再誕兒子Winston。

柳俊江與Florence過往一直以模範夫妻的形象示人，亦不時分享夫妻日常及相處之道，並曾表示夫妻有磨擦實屬正常，但最重要是第二天要主動示好，承認自己的態度不足；亦曾稱要維繫夫妻關係的新鮮感，才不會讓另一半在外受到誘惑。

惟好景不常，直到2020年，爆出柳俊江涉嫌襲擊與Florence同行的男友人，爆出二人婚姻早有問題，已發展至分居階段。同年10月，柳俊江刪除網上的二人合照，並發表離婚宣言，正式結束婚姻關係；及後柳俊江在2021年公開新戀情，表示與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，更發展至同居關係，惟直到上年10月，傳出二人已分手。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

１月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

離婚 柳俊江

最高瀏覽

珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
珍惜生命｜疑未繫好狗繩累愛犬慘死　30歲男自責新蒲崗墮樓亡　托友照顧中風病父
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
流感高峰期｜張竹君：下周或進入流感高峰期　新冠活躍程度亦上升　醫生指流感嚴重可致死現3情況即入院
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌
食用安全｜被5000條寄生蟲入侵兼上腦　男童求醫揭曾食生蟹惹禍　專家籲5類食物勿生吃：可致肝癌