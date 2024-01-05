柳俊江燒炭︱柳俊江與前妻大學一見鍾情　曾分享夫妻相處之道惜最終17年情斷

▲ 柳俊江與前妻大學一見鍾情，曾分享夫妻相處之道，惜最終17年情斷。

前無綫新聞主播柳俊江今日（5日）在大埔黃宜坳一間村屋內燒炭身亡，終年42歲。柳俊江與前妻雷康怡（Florence）育有一子一女，直到2020年時爆出婚姻問題，最終在同年10月宣布離婚，結束夫妻關係。

最新影片：

柳俊江死訊傳出後，令外界大為震驚，大批網民在其社交平台留言致哀。柳俊江因外表英俊，曾被外界譽為「新聞王子」，其感情生活亦因此備受關注。而他與前妻Florence在2020年離婚一事亦曾被報道。柳俊江與Florence識於大學時期，當時柳俊江在大學舞會上對Florence一見鍾情，並主動上前向太太索取電話號碼，成功取得對方的ICQ。

二人當時同住在屯門區，就讀於浸會大學，因經常相約上下課，結果柳俊江成功取得美人芳心。拍拖7年後，柳俊江一次到內地出差採訪，差點被大貨車迎面相撞，回港後決定要珍惜當下，馬上向太太求婚，於2010年步入禮堂，2014年誕下女兒Bella，兩年後再誕兒子Winston。

柳俊江與Florence過往一直以模範夫妻的形象示人，亦不時分享夫妻日常及相處之道，並曾表示夫妻有磨擦實屬正常，但最重要是第二天要主動示好，承認自己的態度不足；亦曾稱要維繫夫妻關係的新鮮感，才不會讓另一半在外受到誘惑。

惟好景不常，直到2020年，爆出柳俊江涉嫌襲擊與Florence同行的男友人，爆出二人婚姻早有問題，已發展至分居階段。同年10月，柳俊江刪除網上的二人合照，並發表離婚宣言，正式結束婚姻關係；及後柳俊江在2021年公開新戀情，表示與香港女子跳高運動員兼模特兒楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，更發展至同居關係，惟直到上年10月，傳出二人已分手。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

１月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳