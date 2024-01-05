發育不全｜21歲女仍未來月經　求醫揭子宮細如黃豆　後悔遲檢查自揭可憐身世

女士們每月總會有幾天不方便，影響心情之餘，亦會帶來身體上的不適。內地一名21歲女生從來都沒來過月經，成年後意識到身體異常；可惜礙於成長背景，一直延誤治療時機，令人心酸。

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該名女生在社交平台「小紅書」發文，指現年21歲但從沒來過月經，但對日常生活沒有造成很大不便，「感覺不痛不癢的」。她就此詢問其母時，母親不急不緩地向她解釋自己月經也「來得很晚」，以釋除女兒的憂慮。

儘管如此，女事主意識到會來月經才是正常的，對於自己成年後一直沒來月經一事開始感到焦慮，擔心對身體日後會有影響，想過找醫生檢查但一直諱疾忌醫；一來她害怕醫院婦科檢查，二來怕麻煩，故此網上尋求催谷來月經的方法，

「都這個年齡了，怎麼還沒來姨媽（月經）？」

網民斥父母疏忽 事主揭可憐身世

帖文一出，惹來不少女網民留言關心，指此狀況異常，建議女事主從速求醫。亦有網民表示自己亦較同輩遲來月經，但「從沒見過21歲沒來月經的」，建議事主做詳細檢查求個安心，指對日後生育可能有影響。

有網民懷疑女事主或許是「石女」，天生沒有子宮，故此才不會來月經。對於女事主沒有一早就醫，有網民指責其父母應該附上最大責任，不應該將「遲來月經」一事合理化。女事主道出可憐身世，指自小父母離異，雖然跟著母親生活但日常生活「無人管」，故身體有異常時沒有及時正視。

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子宮只有黃豆般大小

4天後，女事主再發文更新近況，指已經看過醫生，照超聲波檢查後證實是先天性子宮發育不全，屬「幼稚子宮」。經醫生診斷，女事主體內雌激素很低，子宮猶如「比黃豆稍微大點」，

「子宮體積小，大小約13毫米 x 5毫米 x 19毫米。」

女事主憶述一共做了兩次超聲波檢查，她指「有內膜就是幼稚子宮（子宮發育不全，仍有機會受孕），沒有就是始基子宮（子宮缺失，終生不育）」。該名醫生起初「說看不到內膜」，後來覆檢時終於隱約看見「非常薄」的子宮內膜。女事主得悉結果後放下心頭大石，坦言「至少還有希望」。

主診醫生指女事主此情況應該一早就醫，幸現在為時未晚，可透過口服藥物刺激體內雌激素分泌，望有助改善情況。女事主亦汲取教訓，望以自己的經歷警世：

「請以我為鑑，一直不來例假，真得重視起來。」

何謂「幼稚子宮」？

女性不孕的原因有很多，當中與子宮大小亦有關。本港婦產科專科醫生方秀儀早前接受訪問指出，子宮發育不全是一種先天性疾病，是由於子宮未能在胎兒中完全發育，但胎兒發育異常的原因尚未清楚。一般而言，正常子宮呈倒轉梨的形狀，成人子宮長約7.5厘米，上部寬5厘米，厚約2.5厘米，重約30至40克。而子宮發育不良可導致子宮偏小，曾有台灣個案顯示有患者的子宮只有雲吞甚至龍眼的大小。

接受賀爾蒙治療 或可刺激子宮

子宮偏小患者會有原發性閉經 （Primary amenorrhoea），即青春期仍未出現經期，亦會出現腹痛、 陰道口很小或沒有陰道口，甚至不孕。此外，子宮偏小也可能受雌激素不足所影響，患者會因雌激素不足而引致骨質疏鬆。如發現有子宮發育不全的情況，可接受賀爾蒙治療，刺激子宮生長。

幼稚子宮可懷孕 惟1方法不建議做

台灣婦產科醫生陳鳳林在其YouTube頻道曾指出，患上「幼稚子宮」的女性會出現不同後遺症，包括不孕、宮外孕、復發性流產、化學懷孕等，配合藥物和手術治療後仍有機會懷孕。陳鳳林強調，子宮發育不全的女士不建議做試管嬰兒，「因為子宮腔形態不正常，即使著床懷孕，也會在不同時間流產，早產」，恐得不償失。

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