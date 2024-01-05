【柳俊江燒炭】柳俊江感情路一波三折　生前獲封「新聞王子」

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一名男子在大埔村屋內燒炭亡，據了解，死者為前無綫電視新聞主播柳俊江。現年42歲的柳俊江，2002年至2010年於無綫新聞工作，其後離開往公關行業發展，近年則轉型成KOL，教授說話溝通技巧；而其感情生活亦受外界關注，2020年宣布與妻子離婚後，與香港女子跳高運動員楊文蔚的經理人愛得高調，惟最近亦傳出分手。

柳俊江於2002年加入無綫新聞部，曾任港聞組、中國組高級記者，並曾被派駐北京和廣州，多次參與報導中國國家領導人的外訪活動，如總理溫家寶出訪朝鮮等，因外形高大英俊曾被稱為「新聞王子」。至2010年10月離職，轉任香港愛護動物協會中國及澳門外展總監，其後轉任九龍巴士社區事務經理。近年則成為KOL，主力教授說話溝通技巧，又成立跑會推廣運動。

不過，柳俊江近年感情生活反覆，他於2020年9月與太太雷康怡的男友人打架被捕，事後柳被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪名，獲准以獲准自簽1,000元守行為1年，須付500元堂費，其後揭發柳俊江與雷康怡已分居，最終無法挽回感情，2人離婚結束10年婚姻。

柳俊江翌年則與楊文蔚經理人Grace展開新戀情，柳俊江經常上載合照到社交網站「放閃」，並發展成同居關係，但有傳媒報道去年10月2人已結束3年情，各自的社交平台都沒有再分享合照。

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記者：吳卓峰