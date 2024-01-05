【隱瞞利益】涉瞞與投標者親屬關係　前郵政助理總經理行為失當罪成判緩刑

▲ 被告鄭俊傑今於區域法院獲判緩刑。資料圖片

時任郵政助理總經理疑於重建香港郵政網上購物平台項目投標中，就涉及500萬元預算項目中隱瞞與投標者的親屬關係，該投票者最終中標取得項目。助理總經理早前否認1項藉公職作出不當行為罪受審，今（5日）於區域法院被裁定罪成。暫委法官指被告持續故意隱瞞關係2年4個月，直接造成嚴重後果，考慮被告於案中沒有任何得益等，判監半年，緩刑18個月。

被告鄭俊傑（45歲），案發時為郵政助理總經理，早前否認1項藉公職作出不當行為罪受審。暫委法官周燕珠裁決指，被告在所有涉案時段責任申報關係，而非限於中標之後。暫委法官指，泰美商業科技有限公司（下稱泰美）屬潛在投標者、實際投標者及中標者。辯方指被告與泰美等人的關係，並非十分密切，沒有證據證明被告的職責與泰美有任何實際的利益衝突，以及顯示被告收受任何利益。

暫委法官認為，被告與泰美等人的關係是鐵一般的事實，是否密切並無關係，至於利益衝突不一定涉及實際收益。暫委法官指被告為主管，泰美是執行項目技術的公司，被告絕對有必要向上級申報關係。暫委法官續指，被告於涉案項目中擔任重要角色，被告於公務上職責直接影響公眾利益，被告持續故意隱瞞關係達2年4個月，直接造成嚴重後果，裁定罪成。

暫委法官引述求情指，被告於香港郵政工作11年，曾獲發嘉許信，並獲上司評價為不可多得的人才，對香港郵政有貢獻等。案發至今已5年，被告及其家人的心理健康均受影響。被告亦於求情信中表達悔意，事後失去穩定工作，但未有自暴自棄。

暫委法官考慮到被告沒有案底，已從本案吸取教訓，重犯機會低。被告對香港郵政有貢獻，於案中沒有金錢交易，亦非泰美董事或投資泰美，故判處緩刑，就控罪判監半年，緩刑18個月。

控方開案詞指，被告與周靄儀為表姐弟關係，被告於2016年4月為郵政助理總經理，周為泰美的董事。香港郵政於2016年年中推出「重建香港郵政網上購物平台項目」（下稱該項目），被告負責擬備招標文件等。案發時被告曾著下屬聯絡泰美，同年9月，被告曾要求表妹周藹琳向香港郵政提出該項目開支的粗略預算為200至300萬元，泰美最終獲判該項目中的500萬元合約。被告被捕後稱，基於他的「人性弱點」而沒有披露關係。

同案被告張健恒及其妻周靄儀（均48歲），早前分別承認2項以欺騙手段取得金錢利益罪，以及1項以欺騙手段取得金錢利益罪，被判監8個月及6個月，緩刑兩年。

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記者：梁錦麟