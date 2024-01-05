商場利是封｜12商場龍年利市封晒冷　一文盡看mark定換領日期

▲ 12商場龍年利市封晒冷，大家要mark定換領日期喇。

還有個多月便是農曆新年，今年是甲辰龍年，大家都趕著辦年貨、搜羅靚靚利是封了吧，TOPick為你收集了12個商場的龍年精美利巿封，大家只要在活動推廣期間在心儀商場消費滿額，便可換領靚靚利是封，大家要辦年貨，就要mark定推廣日期消費，換取心頭好。

最新影片推介：余香凝姜大衛專訪

又一城：花瓣摺扇

又一城限量版利市封禮盒套裝以花瓣摺扇為主設計，象徵着幸福、吉祥和美好的祝願；圓形包裝盒用上充滿喜慶氣息的酒紅色，瑰麗優雅；加上特別隱藏的機關——輕輕揭開盒上的熨金標記，飾有立體浮雕的彩色摺扇隨即呈現眼前，寓意「展開」美好新一年，富有心思。利市封禮盒除了可用作賀年「全盒」外，新年過後亦可作家居收納擺件，美觀又實用。

限量版利市封禮盒內有一套四款，每款兩個，合共8個利市封，扇子和繁花的雙重祝願與大家喜迎佳節，福氣無邊。

換領詳情︰

My FESTIVAL會員與信銀國際信用卡客戶，即日以電子貨幣消費滿指定金額，均享禮遇。信銀國際信用卡客戶（商務卡持卡人除外）︰消費$1,000元或以上；My FESTIVAL會員︰消費滿$1,500元或以上。

日期︰1月12日至2月9日

時間︰11am至10pm

地點︰UG層顧客服務處

荷里活廣場：祝福潮語

荷里活廣場閃爍版「萬紫嫣紅賀年利市封」套裝，以螢光奪目的色彩襯托6款好意頭的賀年好物為設計主題，當中當然有寓意龍精虎猛及好運吉祥的「龍」和「獅」、代表多福多壽的「錦鯉」和富貴吉祥的「元寶」、象徵天賜良緣的「桃花」，以及事業蒸蒸日上的「炮仗」，設計加入了多元化的印刷技巧，利用幻彩鐳射熨壓技術，製造出激凸閃耀的觸感，同時採用了螢光墨水印刷，突顯耀眼亮麗的視覺效果。

▲ 荷里活廣場：祝福潮語（商場提供）

開運版「萬紫嫣紅賀年利市封」套裝則以另外4款賀年好物為題，有寓意萬事皆好的「富貴竹」及「燈籠」、代表富貴豐收的「賀年桔」，以及為大家帶來好運連年的「風車」，祝願各位龍年萬事大吉、風山水起！此外，每款利市封背面均印有輕鬆有趣的賀年祝福語句，如「行運一條龍」、「日日爆數」、「掂過碌竹」、「桃花滿滿，早日出Pool」等，為利市封添上滿滿的喜慶感！

換領詳情︰

顧客憑消費滿指定金額之有效發票或會員以指定VIC積分即可換領「萬紫嫣紅賀年利市封」套裝，數量有限，先到先得，換完即止！

日期︰1月12日起

黃金海岸商場：大吉大利

黃金海岸商場推出一套8個的「大吉大利利市封」，邀請畫家以水彩繪出栩栩如生的年桔，光影對比下年桔棵棵圓渾飽滿，並以喜慶且流行的珊瑚粉橙色為主調，綴以細緻的吉祥紋樣作背景，設計活潑而不落俗套。

另一份賀年禮遇「事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝」，包裝上取豐腴的柿子代表富足，也有好事連連、事事如意順心之意，而近年人氣有增無減的小青柑茶，熟普洱跟青柑的配搭，滋味醇厚，加添層次之餘。

換領詳情︰

顧客於活動期間在黃金海岸商場以電子消費滿$400或以上，即可免費換領「大吉大利利市封」1套（8個）；電子消費滿$600或以上，即可免費換領「事事如意小青柑茶連柿子瓶套裝」1套，換完即止。

日期︰1月15日至2月16日

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

奧海城：水墨祥龍

奧海城為會員準備的一套三款「龍賀新歲」利市封。由著名水墨畫畫家兼設計師陳紫君精心設計而成，以墨的七個色調糅合油畫技巧，畫出可愛活潑、成雙成對的祥龍。祥龍手上持有「金元寶」及「福袋」，寓意福氣與財運都穩握手中。

長方形及正方形兩種尺寸形狀的利市封，以珠光粉紅及粉紫彩紙作基底，並以新式幻彩燙印技術將祥龍印上。

換領詳情︰

S+ REWARDS會員以20點數即可換領「龍賀新歲」利市封一套（每套12個），換完即止。

日期︰1月15日起

▲ 奧海城：水墨祥龍（商場提供）

新都會廣場：紙雕藝術

新都會廣場揉合傳統與現代元素，將華燈及紙雕藝術帶到商場，首推「幸▪紙美藝」利市封套裝，參考紙雕藝術，以鏤空設計精緻演繹4大吉祥小物，搭配雙色襯紙內封更可隨意配色，讓大家能夠親手拼湊出最合心意的利市封，呈現多達8款不同視覺效果。

外封用色選用玫紅、橘紅和酒紅等喜慶顏色，而設計概念則以精雕鏤空演繹滿載幸運豐收的如意陀螺、甜蜜手球、願望小錘以及吉祥絲帶，呈現紙藝的細緻美好，高貴典雅之餘又不忘增添玩味。

換領詳情︰

顧客憑即日電子消費滿$800或The Point會員以1,000分及即日電子消費滿$400，則可換領利市封乙套。

日期︰1月中旬開始

時間︰10am至10pm

地點︰新都會廣場L2顧客服務中心

東港城+錦薈坊+life@KCC：花鳥迎春

東港城以「百鳥之王」及「百花迎福」為主題，特別推出「孔雀迎福、花開富貴」限量版利市封。利市封以「百鳥之王」—孔雀的不同顏色及姿態配襯多款賀年花作為設計主軸，加上巧奪天工的精細印刷技術，完美呈現「孔雀迎福、花開富貴」的寓意，祝願大家龍鳳呈祥，萬事如意。

除了象徵吉祥的百鳥之王，利市封亦分別以近十種蘊含不同寓意的賀年年花作為組合，為各位於春暖花開之時送上最燦爛祝福！以「百花迎福」為主題，利市封以多款賀年花卉設計，包括象徵富貴奢華的串串金及牡丹菊；寓意幸福美滿的玉蘭花；代表吉祥如意的鳶尾花及水仙花；象徵豐盛、長壽的桃花；寓意生氣盎然的雛菊；代表真誠愛情的玫瑰及好運順利的富貴子等。

▲ 東港城+錦薈坊+life@KCC：花鳥迎春（商場提供）

今年更特別用上鐳射穿透投術，以金碧輝煌的拱門封套設計配襯印上四大賀年花卉的布面紙卡。封套巧妙運用3D激凸壓紋及燙金技術配搭封套內層的四大年花組合布面紙卡，突出內層鮮艷的賀年花卉；封套頂部亦加入反光滑面效果，令賀年花卉有若隱若現的效果，將花卉圖案由內層布面延伸至外層封套，營造層次分明的視覺效果，多重高級質感讓人一刻愛上。

換領詳情

東港城、錦薈坊及life@KCC的顧客於該商場即日單一消費滿$400，或The Point會員於手機應用程式以800 積分換領預留證，並於東港城或錦薈坊即日單一消費滿$200，即可換領「孔雀迎福、花開富貴」利市封一套（每套4款各2個），換完即止。

日期︰2024年1月18日至2月9日（或至換完即止）

東港城

時間︰1pm至10pm

地點︰2樓禮品換領處

錦薈坊

時間︰10am至6pm

地點︰2樓顧客服務中心

life@KCC

時間︰10am至10pm

地點︰joy@KCC 2樓禮賓部

荃灣廣場：萌爆熊貓

一套4款限量「幸福熊貓利市封」，以粉色系作主調，由一眾萌爆可愛的招福熊貓擔任主角，於8大農曆新年活動場景中蹦蹦跳跳，圓碌碌的小身軀正努力為大家搜羅幸福、爆運元素，亦有不同祝賀語句，誓將幸福感發揚光大，送至每個角落，祝願大家新一年財運亨通！

換領詳情

The Point會員於活動期間憑電子消費滿$600或以3,000積分，即可換領「幸福熊貓利市封」一套，換完即止。（一套4款，合共8個）

日期︰1月19日至2 月9日

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大埔新達廣場：迷你福龍

一套4款金光閃閃的限量「大吉幸運龍利市封」，以燙金凸印勾劃出圓滾滾的萌爆迷你福龍，令人不禁大呼︰好得意呀！

活靈活現的福龍可愛登場，帶大家遊走不同的賀年場景，第一站來到粉色系的嬌俏年花，祝願「福龍迎春」，下一站帶大家來到「桔」祥地，滿滿大桔寓意「吉星高照」，另外當然不少得福龍手捧財運降臨，祈求「龍年發大財」，最後福龍騰雲。

換領詳情

The Point會員於活動期間憑電子消費滿$500或以2,500積分，即可換領乙套，換完即止。（一套4款，合共8個）

日期︰1月19日至2 月9日

始創中心：接龍接福

始創中心以祥龍不同的優美姿態及閃亮龍鱗為主題，設計「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封，並以四款喜慶型格色彩作主調及四款吉祥年花作背景、當中最大亮點是形態各異的祥龍不論是四款相連，或個別前後相接，均可併砌出祥龍首尾相接的獨特效果，高難度、高技巧，潮玩無限「接龍」。

每款利是封均由燙金鏤空的祥龍外層封套和閃爍生光的龍鱗內封組成雙層套裝——外層封套觸感細膩光滑，龍身採用幻彩鐳射燙金技術印製，閃亮耀眼，繽紛貴氣，加上精細巧妙的鏤空雕花裁形，令祥龍仿如躍於利是封上，活靈活現，栩栩如生；至於內封則採用銀膜紙營造金屬閃亮效果，及以3D浮凸技術突顯龍鱗的細緻紋理，立體亮麗，並若隱若現地跟外封套的燙金祥龍互相映襯，極富層次感，令整個利是封充滿高貴時尚氣派。

▲ 始創中心：接龍接福（商場提供）

換領詳情：

始創中心Fun享卡會員於活動期間，憑即日單一電子消費滿$50及1,500積分，或顧客憑即日單一電子消費滿$250，即可換領「祥龍併連‧福旺綿綿」鏤空雕花雙層利是封乙套（一套4款，每款2個，共8個），換完即止。

日期：1月19日至2月9日

時間：12nn至9pm

地點：一樓顧客服務中心

太古城：日式禪意

太古城「福樂滿載」利市封套裝融合中日傳統及祝福，以日本庭園的枯山水為背景，日式祥和禪意滿溢，同時配上新春中式吉祥圖紋，滿載着各種賀歲的心甜祝福，寄予親朋好友新一年開運招福，運氣、幸福滾滾來！

一套四款的利市封印上絢麗奪目顏色，齊集經典喜慶赤紅、活潑粉紅、優雅酷紫及活力橙黃，配上浮雕凸印的枯山水背景花紋及啞光金箔呈現的年花及錦鯉等傳統賀歲圖紋剪影，分別寓意着「竹報平安」、「繁花似錦」、「年年有餘」及「大吉大利」等節日祝賀，洋溢着節慶的氛圍之餘，亦呈現出細節質感。

▲ 太古城：日式禪意（商場提供）

換領詳情︰

顧客於太古城中心以電子貨幣消費滿$1,200或以上，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+正式會員，即可換領「福樂滿載」利市封套裝2套；消費滿其他指定金額，下載TAIKOO+流動應用程式及登記為LIVE+正式會員，更可換領「福樂滿載」利市封套裝及其他豐富禮品。

日期︰1月25日至2月9日

時間︰11am至8pm

地點︰太古城中心二樓LIVE+服務處 （近CIAK - All Day Italian）

編輯：葉翠華