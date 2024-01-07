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飲食攻略｜節日接連大餐SOS！6大飲食重點「急救」　助消化調整腸胃

健康資訊 19:35 2024/01/07

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

聖誕及新年假期相信大家都飲飽食醉，但連日大餐恐讓身體吃不消。有營養學家指出，假期過後其實可以透過6大飲食重點，為身體進行「急救」，幫助消化、去水腫、排毒及調整腸胃生態。

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節日大餐後6大飲食重點

營養學家Charlene Wong日前在Instagram專頁中指出，假期過後想為身體進行「急救」，可以透過以下6大飲食重點幫助調整：

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增加蔬菜攝取量：飲食中增加非水溶性膳食纖維攝取量，有助促進腸道蠕動，幫助消化，預防便秘。

減少澱粉質攝取量：盡量減少或避免進食精緻澱粉食物，建議多選擇原型食物或蔬菜作為碳水化合物的食物來源。

增加攝取鉀質食物：由於外食的調味和鈉攝取量普遍較高，而鉀質有助去水腫、排出多餘鈉質，有助維持體內鉀鈉離子平衡，建議多吃菠菜、蘆筍、牛蒡、紅蘿蔔、肉類、海鮮、黃豆、香蕉、蕃茄、奇異果、木瓜、南瓜、糯米、燕麥、堅果等富含鉀質的食物。

增加水分攝取：吃大餐過後身體會儲存了大量鈉質和水分，多喝水有助排出體內毒素及滯留體內的鈉；同時提醒大家，每天最少需要補充2,000毫升水分。

補充益生菌：增加腸道好菌數量，以調整腸道微生態環境，有助維持及改善整體腸道健康，建議多從乳酪、牛奶製品、泡菜、營養補充品等食物補充益生菌。

減少整體進食分量：大餐後的1至2天可減少整體進食分量，以平衡卡路里攝取，降低發胖機會。

內容獲「annyeong.healthylife@Instagram」授權刊登。

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