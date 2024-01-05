柳俊江自殺丨柳俊江為前妻與男子打架　柳爺疑與女友情逝搬出愛巢

▲ 柳俊江生前疑與女友情逝搬出愛巢。

被稱「柳爺」的前TVB新聞主播柳俊江在今日（1月5日）被發現在寓所燒炭亡，終年42歲。柳俊江曾有一段婚姻，在2010年與雷康怡（Florence）結婚，二人育有一對子女，可惜二人最終在2020年離婚。

消息指前TVB主播柳俊江身亡 柳爺曾分享新一年目標：好好捉緊每一個當下

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柳俊江自殺丨柳俊江動武惹上官非

在2020年9月9日，當時已分居妻子雷康怡與一名男性友人在觀塘一間茶室食飯，其間柳俊江突然現身，與該名男友人發生口角，繼而動武，兩人面部和手部都有受傷， 被警察拘捕。

柳俊江之後被控以一項「襲擊致造成實際身體傷害」罪。案件在觀塘裁判法院提堂，他獲控方撤銷控罪，獲准自簽1000港元守行為1年。

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柳俊江自殺丨柳俊江疑與女友情逝

不過在2021年10月，柳俊江於個人社交平台放閃宣布有新戀情，與香港跳高女神楊文蔚的經理人Grace Mak拍拖，當時上載Grace Mak小鳥依人偎在他的懷中的照片，並用拉丁語寫道：「及時行樂」。之後，二人經常放閃，更發展至同居的關係。

可是，在去年中不，柳俊江在社交網只談工作，再沒大晒與Grace的合照，在10月時透露自己已搬往新地方居住，相中的地點不再是之前與女友經常放閃的住宅大廈，而變成村屋。

翻看Grace的社交平台，現時她只分享性感獨照及出席公開活動的照片，生活依然精彩，令人揣測二人情已逝。

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