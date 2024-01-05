【區議會】房委會修訂議辦租賃安排　直選區議員第一優先、委任間選排第二

▲ 房委會修訂了議員辦事處租賃安排。（資料圖片）

因應新一屆區議會重塑後組成的改變，房委會修訂了議員辦事處租賃安排，經修訂後，當區直選區議員，仍獲第一優先編配議員辦事處，此安排與現時在地方選區的區議員一致；委任區議員和地區委員會界別議員，會被納入第二優先組別。

房委會去信立法會指，與民政事務總署一同制訂了，修訂的議員辦事處租貨安排，經修訂後，當區直選區議員仍獲第一優先編配議員辦事處，此安排與現時在地方選區的區議員一致。至於179名委任區議員和176名地區委員會界別議員，將被納入第二優先組別，房委會指，這與2000年至2015年期間就第一至第四屆區議會委任議員的編配安排一致。立法會議員獲編配議員辦事處的優先次序會維持不變。倘有超過一名來自同一優先組別的議員提出申請，則會以抽籤形式決定編配。

議員辦事處將按以下優先次序編配 ： 第一優先：所屬區議會的區議會地方選區議員 第二優先：所屬區議會的其他區議員（包括委任議員、地區委員會界別議員、區議會地方選區議員和當然議員） 第三優先：所屬立法會地方選區的立法會議員 第四優先：循功能界別及選舉委員會界別選眾產生的立法會議員

取消區議員只可在公共屋邨租用一個議員辦事處限制

修訂的租貨安排亦取消有關區議員只可在公共屋邨租用一個議員辦事處的限制。換言之，區議員可租用多個議員辦事處。不過，區議員只可以主租戶的身份租用一個議員辦事處，而以附屬租戶的身份租用議員辦事處的數量則不受限制。區議員可租用的議員辦事處面積上限會繼續維持在35平方米。

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責任編輯：區綽彥