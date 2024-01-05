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無能為力丨泳兒曾被評不漂亮矮細　不怕跟李幸倪比較：有競爭才進步

娛樂 19:00 2024/01/05

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泳兒以「祝福三步曲」作為2023年的音樂企劃。（曾耀輝攝）

泳兒以「祝福三步曲」作為2023年的音樂企劃，繼《同歸 於盡》，《一了 百了》後於年尾推出《無能 為力》。從歌名上看來跟前兩首歌的歌名同樣都是負面字詞，究竟泳兒希望藉此為樂迷帶來甚麼祝福呢？

《無能 為力》相比起《同歸 於盡》、《一了 百了》較為貼地，更能放諸於很多日常生活上的場景。她以一般打工仔為例，當面對上司的指示其實很多時候都很「無能為力」。

泳兒祝福三步曲最終章《無能為力》（IG圖片）

泳兒又以近日的經歷為例：「前兩天在停車場使用八達通時，不小心將八達通跌落車廂中的小罅隙，當刻即感到無能為力」。

在工作上，2023年泳兒出歌的速度經常被樂迷催促，但礙於製作過程和時間安排，她無奈表示：「只能夠向樂迷講聲無能為力！」

泳兒以蛇作為《無能為力》MV中的造型。（MV截圖)

但她認為當無能力去改變時，就只能在心態上向好的方面看待，或會有更好的結果出現。就正如：「原本《無能 為力》會一早就推出，最後因種種原因而延後到年尾才推出，能夠以《無能 為力》作為她的2023的結尾，都有特別的意義。」

心態向好 或有好結果

泳兒在社交平台宣傳《無能 為力》的貼文中寫道「當你被別人看輕，覺得你無能力，反而你要更加發憤⋯⋯」原來她亦曾遭到別人看輕，她憶述初出道時常被批評「既不漂亮又矮，而且缺乏時尚觸覺」。

之後她就經常會穿高跟鞋出騷，她認為面對批評只能夠繼續努力嘗試，慢慢改善，從而令人改變對自己的看法。她又舉例指，家人一直質疑她的駕駛能力，只因家人都覺得她為人「騰雞」，但她認為「騰雞」只是家人對自己的看法，並不真正代表她的能力。

泳兒表示希望透過《無能 為力》能夠說明，當被別人看輕時甚或遇到甚麼負面事情時，必需勇於面對並將那估負能量和無力感顛覆成向前進步的力量。

泳兒2024年的音樂企劃將走「剛陽」路線，或將嘗試搖滾曲風。（曾耀輝攝）

特技帶來新衝擊

今次《無能 為力》的MV採用了較多的特技效果，泳兒解釋道：「以往作品的MV已經拍過陽光海灘、街景、樓景、屋景。創作團隊都希望今次《無能 為力》的MV能夠有新衝擊，而且特技可以營造很多不同場景同效果，發揮的空間亦較大。」

她續指：「要做好特技效果好高難度，除了預算外，需要花費大量時間和心機，因此《無能 為力》才會延後到年尾推出，最後MV拍出來的成果，團隊都表示滿意。」

有競爭屬好事

過去一年，Gin Lee（李幸倪），鄧小巧等實力派女歌手相繼加盟英皇娛樂，泳兒就直言不怕競爭，認為有競爭屬好事。她解釋指公司不同歌手都有各自不同的感覺和風格，或許會帶來更多火花，現時亦有不少合作企劃，因此對觀眾而言都屬好事。

Gin Lee（李幸倪），鄧小巧等實力派女歌手相繼加盟英皇娛樂

她續指現時音樂圈並不存在「獨大」的現象，歌手之間的彼此合作對大家都好。

樂壇已派發成績表，問到泳兒對獎項有何看法時，她淡然地表示：「有當然好，無就繼續努力！」她認為做歌目的並非只求獎項，更希望能夠令樂迷真正了解每首歌背後所帶出的意思，才稱得上成功。

2024走「剛陽」音樂路線

泳兒表示2024年的音樂企劃將走「剛陽」路線，強調不會刻意剔除以往的暗黑路線，但會較以往的暗黑多一份盼望，並希望嘗試一些適合自己的搖滾曲風。

她透露新一年的作品不會再以「步曲」方式推出。並預告創作團隊將可能會有所變動，而合作單位將會較為「重仔」，實在叫樂迷引頸以待！

《無能為力》MV採用大量特技效果。（MV截圖）

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記者：傅承嘉

 

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