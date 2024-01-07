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食用安全︱9人圍坐吃宵夜　餐廳枱底突爆炸　揭食客加熱一款飲料惹禍

食用安全 00:00 2024/01/07

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熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

9人圍坐吃宵夜，餐廳枱底突爆炸，揭食客加熱一款飲料惹禍。

使用煮食爐具時要小心！内地有食客近日在餐廳聚會吃宵夜時，餐桌底突然發生爆炸，其中一名食客慘遭炸傷。事後發現，意外起因原來是有人在桌底加熱一款飲料所致。

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一名食客慘遭炸傷腳部

綜合内地媒體報道，事發於貴州省畢節市，從餐廳閉路電視可見，店内有9名男女圍坐一桌吃宵夜聊天，長桌上擺滿料理餐盤及飲料。突然間，長桌劇烈震動一下，發出「砰」的爆炸聲響並冒出白煙，嚇壞在場眾人慌忙逃竄；其中一名食客慘遭炸傷腳部。

當局事後調查發現，原來有食客在吃宵夜期間，將一瓶「紅牛」飲料放在桌下加熱卻忘記，導致飲料溫度過高，最終引起爆炸。當地消防員提醒，碳酸飲料内含有大量二氧化碳，遇到高溫或激烈碰撞都會容易產生爆炸，呼籲民眾要多加小心。

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專家：打邊爐爐具勿放太近

外出或在家煮食時，除了要小心避免加熱碳酸飲料，爐具如使用不當亦有機會引起爆炸風險。屯門時代廣場一間酒樓過往曾發生過「邊爐」爐頭爆炸事件，造成2人灼傷。肇事爐具標有「GU」標誌，據悉是有人將兩個爐並排而用所致。

英國機械工程師學會院士盧覺強表示，爐內的氣罐不能承受太高熱力，故應存放在攝氏50度以下、不要被陽光直接照曬，否則有機會導致罐內氣體膨漲「谷」爆氣罐。而合格的邊爐經過設計，火焰不會影響自身爐具內的氣罐。

不過，惟如將兩個爐具並排使用，就有機會影響鄰旁的爐具氣罐。情況多發生在酒樓打邊爐時，多人同時使用大檯，或會開兩個爐。故此如要同時使用兩爐，應將其分隔最少1至2呎位置以疏導熱能。否則氣罐爆開、氣體漏出時，加上附近火焰，就有機會冒出火球，灼傷附近人士。

灼傷分三級 傷及神經線或不覺痛

對於灼傷的風險，據本港醫務衞生局資料，一般而言灼傷根據嚴重程度可分為三級：

  • 一級：皮膚表面受傷，發紅但沒有結泡，多見於曬傷
  • 二級：傷及皮膚第二層，會起泡、流膿水、發紅、劇痛，有時表皮會脫落
  • 三級：傷及皮膚最上面二層及底層部分組織，皮膚可能發白或焦黑。如果神經線遭到破壞，傷勢雖然重但卻不覺得劇烈疼痛。

如遇灼傷，建議先將傷者移離熱源，再用冷水淋洗灼傷部位5至10分鐘並解除傷患處的束縛。可以用清潔的濕布（絨毛類除外）覆蓋灼傷位置，並抬高灼傷肢體的末端，保持傷口衛生並將傷者送到醫院。

處理灼傷常見謬誤

  • 切忌脫去緊黏在傷口處的衣服
  • 切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散
  • 切忌弄穿水泡，以免感染
  • 不要直接在傷口上放冰塊
  • 不要用手或不潔的東西接觸傷口

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