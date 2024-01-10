惡菌纏身｜頻偷食染「椰菜花」纏身 29歲妻呻4大不滿致出軌 憂老公中招難以開口

濫交恐誘性病纏身。台灣一名人妻，婚後因夫妻生活不協調，溝通無果後竟開始偷偷出軌，最終更感染「椰菜花」，經治療後仍然復發。她事後憂心老公被傳染，想叫對方到醫院檢查，卻不知該如何開口，又透露對丈夫4大不滿，才導致她出外「覓食」，遭到網民一致炮轟。

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該名人妻於網上討論區「Dcard」以「得菜花應該怎麼跟老公開口」 為題發文，稱自己即將踏入30歲，老公則稍為年長，兩人結婚逾5年，育有一名4歲孩子。婚前雙方於親密關係方面非常協調，惟婚後卻漸漸變調；除了對方會拒絕「激戰」或表現極敷衍外，每次亦都要事主主動邀請，「對戰」時亦經常得不到對方回應。兩人經過多次溝通後仍無任何改變，期間事主曾向老公表示：

「你再做不到你的本份，我會去外面找！」

雖然對方每次都表示明白，事後卻仍不見改善，她亦因此頻頻出軌，最後更不幸患上「椰菜花」。染病後她曾進行激光治療，惟一個月後又再度復發，需要醫生處方藥膏塗抹。她擔心老公被她傳染，想開口叫他到醫院檢查，但又不知應如何開口，因此感到極為無助。

網民炮轟：不要合理化自己行為！

帖文一出，隨即引起網民熱議。不少網民怒轟事主濫交連累老公，更將出軌責任強加於對方身上，極為誇張。事主亦留言反駁指老公無法溝通，自己出軌亦只是不得已下的決定，內心亦感到非常悲哀，因此亦同樣可憐，認為部分網民的批評「完全不會辨別是非前因後果」。

網民對其言論感到非常震驚，斥事主可以選擇不出軌或者離婚，但卻做出最糟糕的決定：「沒三觀沒極限！」、「不要合理化自己行為！」

4招預防感染「椰菜花」

本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。照顧者手上如有尋常疣，接觸到嬰兒的性器官導致長出的多為尋常疣，而非長出椰菜花。

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胡醫生續指，椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。