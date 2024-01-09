極端減肥｜23歲女為做模特兒　1年減44磅留3大後遺症　發文警世：大家以我為戒

健康地減肥才是恆久變美的關鍵。一名內地少女為了成為模特兒，用錯方法維持體重，導致損害身體帶來3大後遺症，當中心內自責懊悔是她焦慮的來源。她以自己為鑑告戒大家不要模仿她，無論多少人稱讚她的身材，亦無法填補內心的空虛。

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該名23歲內地女生姜斯萌在「小紅書」公開減肥背後的秘密，她現在是一名自由模特兒，身高178厘米，體重只有97至100斤（約106至110磅），屬於過輕。4年前，她自從大學開始注重外貌，開始學習化妝、減肥，因為過於介意他人的目光，一有壓力就開始暴食，因而有了進食障礙的問題。起初3年間，她還沒有意識到這是一種病，

「我只是單純地覺得我吃多了，接下來幾天甚麼都不吃體重就掉下來了。」

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因工作壓力而暴食 繼而扣喉

直到2023年4月簽下經理人公司，正式成為模特兒，她的外貌焦慮變得更嚴重。她形容「體重成為我工作的一部分」，繼而掉入另一個減肥的深淵——扣喉。

姜斯萌指，病情最嚴重時正值她在上海工作的半年，每天需要面試，承受著巨大的心理壓力。面對壓力，姜斯萌白天時候仍能如正常人生活，但回家後就開始以暴食方式紓解壓力，「吃到肚皮要撐爆的狀態，然後去廁所催吐」。她甚至多次明明吃到很倦很睏，雙手仍不斷將食物塞進嘴巴內，

「如果吃完後不小心睡著了，我就定個鬧鈴睡20分鐘再起床去吐。」

滿足世俗審美觀 帶來3大後遺症

這樣的生活持續1年，姜斯萌上載不少做模特兒前後的照片。除了數字上體重減掉40斤（約44磅），四肢和身軀明顯變得骨感，拍硬照時穿得稍微性感一點，都會看到肋骨和胸骨的形狀，肩骨和鎖骨亦表露無遺。當她以為減肥很成功時，經理人卻指她現時身形太瘦，「顯得頭有點大」，建議她練點肌肉，讓肩膀看起來寬一點。

她坦言，一直不敢檢查身體，但能夠察覺身體慢慢變差，暴食扣喉為她帶來3大後遺症：

1. 她沒有用手去扣喉，故手上沒有疤痕，但因為嘔吐是會用力捏肚皮，導致肚皮上有一部分是黑黑的；

2. 頸部變粗，因為食物不停逆流吐出，喉嚨會被撐開；

3. 心理問題，因為每天暴食後會感到愧疚自責。當有人說羨慕自己瘦時，她並不會覺得是甚麼光榮的事情。

姜斯萌最後寄語大眾不要模仿她，不要被大眾的審美觀影響，「胖有胖的美，瘦有瘦的美」，

「我們是自己的大女主，我們的人生不應該被外界主導。」

香港每百人約1至3人患進食失調症

根據中大醫學院香港進食失調中心資料顯示，全港每100人便約有1至3人患上進食失調症，亦有不少人因自己的身型受到不同程度的困擾。

「厭食症」和「暴食症」會對患者生命中最盛放的一段歲月帶來的情緒困擾、身體併發症和影響其日常生活的表現（例如社交、學業和事業等）；而且受影響的並不只是患者本人，患者的家人所受的精神困擾和對他們生活造成的負面影響亦不容忽視。進食失調症表面上好像是與飲食有關的疾病，其實它們與患者的情緒、成長及人際關係亦有著不可分割的關係。

以下是「厭食症」和「暴食症」的症狀：

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無論患上厭食症或暴食症，如沒接受適時的診治，患者或因體重過輕或使用不當的補償性行為而導致嚴重的身體併發症，如電解質不平衡、器官萎縮、心跳減慢和血壓降低等。

此外，許多時患者因長期缺乏營養及過低的食量，導致身體出現不少的毛病，如未能感受一般人的飽餓感覺。註冊營養師會為患者訂出一個餐單，讓患者逐步增加食量及所需要攝取的營養，回復正常的飲食習慣。

9大瘦身好習慣

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁建議可從日常生活做起，不用刻意減就能「佛系」變瘦。她亦提醒，瘦身是一輩子的事情，關鍵是持之以恆和有耐性，千萬不要為了快速瘦身而節食，指出這種方法減下來之後容易復胖，亦容易導致體脂肪增加。她建議9大瘦身好習慣如下：

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