馬來西亞旅遊︱檳城不能錯過的4大美食攻略　米芝蓮推介叻沙+花藝風打卡餐廳

▲ 檳城不能錯過的4大美食攻略，必吃米芝蓮推介叻沙及花藝風打卡娘惹菜餐廳。

【馬來西亞旅遊/檳城美食/檳城景點/米芝蓮/親子遊】馬來西亞檳城有美食之都稱譽，特色美食包括叻沙、炒粿條、蝦麵、蚵煎、娘惹菜、煎蕊等，想起都流口水！全球飲食界權威米芝蓮去年起新增《吉隆坡檳城米芝蓮指南》，給予檳城美食一個肯定，當中首府喬治市（George Town）有多家街頭小食及特色餐廳入圍，價錢好親民，來檳城旅遊絕對可以盡情品嚐米芝蓮級美食！

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檳城美食︱1. 檳榔律馳名叻沙

檳城亞參叻沙於2011年被美國有線電視新聞網絡（CNN）旗下旅遊網站CNNGO選為全球50大美食中排名第7。所以去檳城旅遊沒有吃過叻沙，不要說來過檳城！位在汕頭街夜市附近的檳榔律馳名叻沙（Penang Road Famous Laksa），單是這條路已有多間抵食餐廳及小食檔攤，連同汕頭街夜市，大家可以食足半日！

檳榔律馳名叻沙至今開業逾50年，是檳城最具人氣的叻沙餐廳之一，更連續兩年榮登檳城米芝蓮必比登推介，被讚揚是具質素且經濟實惠的美食。

▲ 檳榔律馳名叻沙至今開業逾50年。（林綺玲攝）

在此必吃招牌亞參叻沙，與新加坡的椰奶咖哩香叻沙不同，湯底酸甜帶微辣好開胃，是用魚肉熬煮，沒有加椰奶，只用蔬果提味，並會倒入較多蝦膏攪拌，因此顏色較深。配料亦加入魚肉、洋蔥、菠蘿、生菜、青瓜、薄荷等，非常惹味。

另外必點老姨炒粿條，加入豬油泡一起炒，鑊氣十足，可選雞蛋或鴨蛋炒，建議加錢轉用鴨蛋，味道更香口。

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檳榔律馳名叻沙

地址 : 5, Lebuh Keng Kwee, George Town, 10100 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

營業時間 : 09:00-17:30（逢星期三休息）

電話 : +60 16-446 0453

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▲ 花木蘭娘惹花藝門口已擺滿色彩繽紛的鮮花。（林綺玲攝）

檳城美食︱2. 花木蘭娘惹花藝私房菜

在古色古香的喬治市中，有一間色彩繽紛的花店兼餐廳寧舍突出，一入門口已被浪漫的花藝空間吸引，餐廳內佈滿鮮花，散發出陣陣花香。餐廳裝潢以中國風為主題，掛滿紅燈籠、中式藝術品、雕塑和畫作，幾乎每個位置都是打卡位。

花木蘭娘惹花藝私房菜（Flower Mulan Nyonya Cafe）提供娘惹菜，連續兩年入選《米芝蓮指南》。娘惹菜是有錢人的菜式，味道較重口味偏甜、偏酸、偏辣，店內除了必點的娘惹傳統糕點外，豬肚湯、豬腳醋、咖哩雞、娘惹豆瓣馬鈴薯燜雞都是餐廳的人氣菜式。

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花木蘭娘惹花藝

地址 : 268, Jalan Burma, George Town, 10350 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

營業時間 : 11:30-22:30（逢星期三休息）

電話 : +60 12-472 3671

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▲ 坐在諾登美食坊可以飽覽海景和欣賞日落。（林綺玲攝）

檳城美食︱3. 諾登美食坊

想一次過品嘗多款檳城美食，可以到首家海岸邊露天大排檔諾登美食坊（Northam Beach Cafe），匯聚了東、西方及檳城地道美食，包括海鮮、肉骨茶、炒粿條、蠔煎、咖哩麵、福建麵、沙嗲串燒、中式點心、日韓料理、意大利菜及中東菜等。

諾登美食坊除了鄰近海邊可以飽覽海景和欣賞日落之外，還提供免費停車場，可停泊160輛汽車；而且美食坊營業至深夜，來食宵夜都是一個好選擇。

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諾登美食坊

地址 : 58, Jln Sultan Ahmad Shah, 10050 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

營業時間 : 16:30-00:00

網頁：【按此】

檳城美食︱4. 汕頭街夜市

檳城聞名小吃，當然要去夜市覓食！當中汕頭街夜市（Kimberley Street Food Night Market）是檳城最受歡迎的夜市之一，雖然沒有台灣的夜市規模那麼大，但店舖、攤檔集中，香氣撲鼻。汕頭街夜市最受歡迎的「四大天王」是權記鴨粥粿汁、四果湯、天皇雞腳粿條湯和炒粿條；另外蠔煎、福建蝦麵等也相當有鑊氣，值得品嘗。

汕頭街夜市

地址 : 1, Jalan Sungai Ujong, George Town, 10100 George Town, Pulau Pinang, Malaysia

營業時間 : 17:00-23:00

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1令吉（Ringgit）約兌1.6港元

機票：亞洲航空開通從香港直飛檳城航班，現時每周3班，票價來回約1,100港元起。旅客可付費加購「超值套裝」享最高8折，包含20公斤寄倉行李、餐點、標準座位及旅遊保障。另可付費購買更多伸展空間的「熱選座位」（Hot Seat）；值得一試機上美食品牌Santan提供的超值美食，如Pak Nasser馬拉椰漿飯、秦叔叔雞飯等。

鳴謝：AirAsia、馬來西亞旅遊促進局、Penang Global Tourism

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記者：林綺玲